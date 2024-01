Mazda reforme une équipe dédiée au développement du moteur rotatif

L’équipe entrera en fonction le 1er février prochain.

Est-ce que Mazda réussira à raviver le moteur rotatif?

Le constructeur Mazda a créé tout un émoi lorsqu’il a levé le voile sur son plus récent concept, le très réussi concept Iconic SP au dernier Salon de la Mobilité de Tokyo au mois d’octobre 2023. Le coupé deux places aux dimensions légèrement plus imposantes que celles d’un roadster MX-5 ont reparti les rumeurs quant au retour de l’écusson RX au sein de la famille Mazda.

D’ailleurs, le concept en question était justement équipé d’un moteur rotatif pour seconder le groupe motopropulseur électrique intégré au châssis du concept sport. Au moment de la présentation dans la capitale nipponne, Mazda a même insisté sur le fait que cette configuration existait déjà à bord du multisegment MX-30 équipé d’un prolongateur d’autonomie, le petit moteur rotatif agissant exclusivement pour, son nom le dit, « prolonger » le trajet.

Pourquoi parle-t-on du concept Iconic SP plus de trois mois après sa présentation? Simplement parce que le président et chef de la direction de Mazda, Katsuhiro Moto, a profité de son passage au Tokyo Auto Salon, un rendez-vous annuel qui fait la promotion de l’industrie de la performance et de la personnalisation, pour annoncer que Mazda avait reformer une équipe dédiée au développement du moteur rotatif.

L’engouement autour du concept Iconic SP n’est certainement pas étranger à cette décision, le constructeur qui n’a jamais vraiment abandonné l’idée de remettre le mythique moteur Wankel sous le capot d’une voiture sport signée Mazda. En fait, l’équipe affectée au moteur rotatif a été démantelée en 2018, mais il est clair que l’espoir de revoir une RX-7 moderne – à moins que les stratèges de la marque n’aient songé à une autre appellation – est demeuré bien présent à l’intérieur des murs du petit constructeur nippon.

La déclaration du grand manitou n’est pas passée inaperçue, le principal intéressé qui a également tenu à remercier les amateurs de tout le support et l’encouragement qu’il a reçu pour le concept coupé.

La nouvelle équipe de développement du moteur rotatif entrera en fonction le 1er février prochain. Reste maintenant à savoir ce qui ressortira de cette nouvelle offensive en lien avec la survie ou le retour du moteur rotatif à bord d’un modèle de production de la marque. Gageons qu’il faudra patienter encore quelques saisons avant d’en savoir plus sur ce dossier.