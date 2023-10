Mazda prévoit lancer un nouveau véhicule électrique en Amérique du Nord d’ici 2025

Les opérations nord-américaines de Mazda se préparent pour une expansion majeure avec des projets de lancer un nouveau véhicule électrique d’ici 2025.

• Mazda prévoit atteindre 500 000 ventes d’ici 2025 après avoir compléter un repositionnement significatif de la marque.

• Aux États-Unis, la part de marché de la compagnie a atteint son plus haut niveau historique, à 2,3%.

• L’accent mis par Mazda sur la qualité, les améliorations des concessionnaires, et les lancements de nouveaux produits, tels que les CX-50 et CX-90, a alimenté son progrès.

Selon Automotive News, Mazda North America est sur une trajectoire ascendante notable, grâce à une refonte complète de la marque entamée en 2016, et elle serait en voie de lancer un tout nouveau véhicule électrique en 2025. La branche nord-américaine du constructeur devrait réaliser une année record, avec des ventes potentielles dépassant les 350 000 véhicules en 2023 et visant 500 000 d’ici 2025. Tom Donnelly, PDG de Mazda pour l’Amérique du Nord, a partagé ces perspectives lors d’une présentation sur l’évolution de la société.

La dévotion de Mazda par rapport à sa stratégie de repositionnement est évidente lorsqu’on observe ses actions récentes. Le constructeur automobile japonais a introduit plusieurs nouveaux VUS, rénové ses installations de concessionnaires, et établi un département financier afin de renforcer la fidélité des clients et de leur procurer des solutions de financement personnalisées. Ce dernier, connu sous le nom de Mazda Financial Services, soutenu par Toyota Motor Credit Corp., a joué un rôle crucial dans la performance de la marque ces dernières années. Il sert de réelle solution, remplaçant la dépendance antérieure de Mazda envers JPMorgan Chase.

La transition de la compagnie d’un objectif basé sur le volume des ventes pures à une emphase sur la qualité et la rentabilité a porté ses fruits. L’introduction de véhicules de nouvelle génération comme la berline Mazda3, le VUS sous-compact CX-30, le CX-50, et le CX-90 a revitalisé sa présence sur le marché nord-américain. Plus spécifiquement, le CX-50, fabriqué à l’usine conjointe Mazda-Toyota, a ajouté un volume significatif aux ventes de la marque.

Une autre avancée notable pour Mazda est son initiative Retail Evolution, lancée en 2016. Ce programme a encouragé les concessionnaires à moderniser leurs infrastructures, créant une ambiance plus accueillante pour les consommateurs. Les concessionnaires qui ont adopté ce changement ont vu leurs profits augmenter en moyenne de 200%.

Alors que l’industrie automobile continue sa transition vers l’électrification, la stratégie de Mazda repose fortement sur les hybrides rechargeables. Cependant, la grande nouvelle annoncée par le PDG de Mazda pour l’Amérique du Nord se veut qu’un véhicule électrique sera lancer d’ici 2025. Bien que les détails spécifiques restent inconnus, on suppose que ce VÉ pourrait être un multisegment. D’ici-là, par contre, Mazda reste dévoué à élargir sa gamme de modèles hybrides rechargeables, affirmant leur pertinence dans les conditions du marché actuel.