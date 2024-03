Mazda pourrait travailler sur une berline électrique qui s’appellera Mazda 6e

La dernière Mazda 6 est disparue du marché Nord-Américain après l’année-modèle 2021.

Ce nouveau modèle pourrait être lancé en 2025, mais la marque, n’a toujours rien confirmé.

Des rumeurs veulent qu’une Mazda 6 à propulsion et moteur à combustion soit proposée aux côtés du VÉ.

De récents dépôts de marques de commerce en Europe révèlent que Mazda pourrait travailler sur une nouvelle génération de sa berline intermédiaire Mazda 6, y compris une version électrique.

En effet, des documents déposés auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) montrent que l’entreprise japonaise a déposé une demande pour les noms « Mazda 6e » et « 6e », avec la stipulation que ces marques doivent être utilisées sur « des automobiles et leurs pièces ; des voitures électriques et leurs pièces ».

Bien entendu, les marques déposées ne signifient pas nécessairement que les noms seront utilisés sur un modèle de production, mais Mazda a également déposé des brevets aux États-Unis qui montrent des dessins détaillés de la structure d’une berline électrique.

Si elle est commercialisée, la future Mazda 6 EV sera probablement basée sur une variante de la dernière plate-forme du constructeur, une architecture à propulsion arrière que l’on trouve actuellement sur les CX-90 et CX-70 aux États-Unis et au Canada.

Selon certaines rumeurs, outre la version électrique, la Mazda 6 pourrait également renaître sous la forme d’une berline sportive à essence qui utiliserait le même nouveau moteur six cylindres en ligne turbocompressé que les plus récents VUS du constructeur.

Ces rumeurs sont tout de même crédibles puisque la publication japonaise Best Car Web rapporte que le développement de la prochaine Mazda 6 a été interrompu plutôt qu’annulé, et que la nouvelle berline est désormais attendue pour 2025.

Cela coïncide avec l’échéancier que Mazda a déjà annoncé pour le lancement de son deuxième modèle électrique en Amérique du Nord, après le petit MX-30 EV.

Très peu de détails ont été révélés sur ce futur véhicule électrique, si ce n’est qu’il sera basé sur des plates-formes existantes. Si cela n’exclut pas une future Mazda 6e qui utilise la plateforme révisée du CX-90, cela ne le confirme pas vraiment non plus.

En effet, malgré de nombreux indices laissant présager un retour de la Mazda 6 sous une nouvelle forme électrique, tout est encore possible, surtout si l’on considère que la génération précédente n’a jamais été un grand succès commercial en Amérique du Nord.

En effet, bien qu’elle ait séduit les passionnés de conduite qui avaient besoin d’un peu plus d’espace que ce que la Mazda 3 peut offrir, l’ancienne Mazda 6 a eu du mal à s’imposer auprès du grand public, ce qui signifie que le constructeur pourrait préférer lancer un VUS électrique aux États-Unis et au Canada à la place.

Il sera intéressant de voir ce que Mazda fera à cet égard, mais comme le modèle électrique à venir et la future Mazda 6 sont tous deux prévus pour 2025, nous n’aurons peut-être pas à attendre trop longtemps.

Source : The Drive