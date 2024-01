Mazda dévoilera le nouveau CX-70 le 30 janvier

Le CX-70 partagera ses mécaniques avec le grand CX-90.

Les rumeurs veulent que ce modèle soit une version à deux rangées de sièges du CX-90.

La compagnie lèvera le voile sur le CX-70 à 11h, heure de l’Est, le 30 janvier.

On sait depuis un certain temps que Mazda travaille sur un nouveau VUS appelé CX-70, mais peu de détails sont disponibles à ce sujet.

Cela changera bientôt, cependant, puisque la compagnie a révélé sur son site web canadien que son tout dernier VUS sera officiellement dévoilé le 30 janvier à 11 h HNE.

Le CX-70 devait initialement être lancé à la fin de l’année dernière, mais des retards initiaux ont repoussé cette date à la fin du mois en cours.

Comme nous l’avons déjà mentionné, Mazda a gardé au minimum les informations sur le futur CX-70, mais quelques détails ont filtré.

Par exemple, une déclaration au California Air Resources Board (CARB) nous a montré que le nouveau CX-70 sera proposé avec les mêmes moteurs que ceux qui peuvent être commandés pour le CX-90.

Cela signifie que la version d’entrée de gamme sera équipée d’un six cylindres en ligne turbocompressé de 3,3 litres qui génère 280 chevaux et 332 lb-pi de couple avec l’aide d’un système hybride léger de 48 volts.

Une version plus puissante du même groupe motopropulseur devrait produire 340 chevaux et 369 lb-pi de couple, tandis qu’un système hybride rechargeable disponible utilisera un moteur quatre cylindres de 2,5 L et un moteur électrique pour produire 323 chevaux et 369 lb-pi de couple, en plus d’une autonomie en mode tout électrique non divulguée. Dans le CX-90, ce groupe motopropulseur permet de parcourir 42 kilomètres sans émissions.

Comme tous les autres VUS de Mazda au Canada, nous savons déjà que toutes les versions du CX-70 seront équipées de série du système de traction intégrale i-Activ de la compagnie.

Les similitudes entre le CX-90 et le nouveau CX-70 pourraient toutefois ne pas s’arrêter aux groupes motopropulseurs, puisque Mazda a confirmé à ses investisseurs que le nouveau VUS sera une variante à cinq places du CX-90, qui peut accueillir jusqu’à huit passagers dans certaines configurations.

Si l’on en juge par une tendance qui s’est accentuée ces dernières années, cela signifie probablement que le CX-70 aura une ligne de toit plus basse que le CX-90 afin d’obtenir une silhouette plus dynamique, semblable à celle d’un coupé, mais il ne s’agit encore que de spéculations.

Ce qui est presque certain, en revanche, c’est que le CX-70 partagera une grande partie de son design extérieur et intérieur avec son grand frère, en particulier à l’avant.

Le CX-70 sera le dernier modèle du plan de Mazda visant à faire monter en gamme son image de marque, du moins pour l’instant, en Amérique du Nord. Cette stratégie, introduite avec le lancement du CX-30 il y a quelques années, prévoyait quatre VUS en Amérique du Nord (CX-30, CX-50, CX-70, CX-90) et trois en Europe (CX-30, CX-60, CX-80).

Source : Carscoops