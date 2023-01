Mazda dévoile quelques détails sur son nouveau 6-cylindres en ligne

Le Mazda CX-90 2024 sera dévoilé le 31 janvier prochain

Le multisegment sera disponible avec une mécanique 6-en-ligne avec système hybride léger, mais également une option hybride rechargeable.

L’option PHEV sera jumelée à un 4-cylindres de 2,5-litres.

À la fin du mois de janvier, le constructeur Mazda va procéder au dévoilement de son nouveau multisegment à trois rangées de sièges, le CX-90 2024. Le remplaçant du CX-9 devrait en principe rehausser la barre dans le camp de Mazda, le véhicule à vocation utilitaire qui sera le premier de la gamme nord-américaine à profiter de la nouvelle plateforme large conçu pour le quatuor de VUS de taille intermédiaire que Mazda entend commercialiser au fil des prochains mois.

En réalité, le premier du groupe est déjà vendu sur le marché européen, le CX-60 qui ne traversera pas l’Atlantique, idem pour le plus gros CX-80 qui n’a toutefois pas été dévoilé encore. Finalement, le CX-70 viendra joindre le CX-90 d’ici quelques mois pour faire le pont entre les gros utilitaires et la gamme de véhicules compacts.

À cet effet, les stratèges ont publié cette deuxième image du CX-90 qui semble montrer un VUS doté d’une carrure plus affirmée, un peu à l’image du CX-60 européen d’ailleurs. Avec cette plateforme portée sur son architecture à roues arrière motrices, le CX-90 risque aussi de s’amener avec des proportions de voiture sport, c’est-à-dire avec un long capot et une cabine reculée au possible vers l’arrière.

Mazda a aussi dévoiler les premiers détails entourant cette nouvelle mécanique 6-cylindres en ligne appelée à soutenir l’effort d’électrification pour ce nouveau CX-90. Rappelons que Mazda a déjà confirmé l’arrivée d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable jumelant un 4-cylindres 2,5-litres atmosphérique à un moteur-générateur électrique de 129 kW (ou 173 chevaux) et une batterie au lithium-ion de 17,8 kWh de capacité. Au total, cette configuration mécanique livre une puissance totale de 327 chevaux et un couple maximal de 378 lb-pi.

Mais, dans le cas qui nous intéresse, la cylindrée de nouveau moteur 6-en-ligne turbo atteint 3,3-litres, tandis que la puissance est de 340 chevaux et le couple, de 369 lb-pi. Aidé par un système hybride léger de 48 volts, le nouveau bloc qui porte bien son nom – e-SkyActiv Turbo – génère ces chiffres lorsqu’il est abreuvé à l’essence super. Le constructeur se targue aussi d’avoir accouché d’une mécanique qui émet une note gratifiante et une expérience de conduite séduisante. Sans surprise, le CX-90 sera livré avec le rouage intégral de la marque, mais avec cette plateforme à propulsion, le comportement risque d’être différent de ce à quoi nous a habitué Mazda depuis quelques décennies.

Rendez-vous le 31 janvier lorsque Mazda lèvera enfin le voile sur son nouveau CX-90 2024.