Mazda dévoile le tout nouveau CX-70 2025

Mazda a levé le voile sur sa dernière création, le CX-70 2025. Faisant écho à l’esprit de l’ancien CX-7, le CX-70 apparaît comme un parent très proche du récent CX-90, dont il partage la base et les motorisations tout en se taillant une place à part.

Du point de vue du design, le CX-70 est assez imposant, caractérisé par une posture large et basse et un large bouclier avant. Cette esthétique agressive est complétée par des éléments modernes et sportifs tels que des accents noirs contrastés et des jantes de 21 pouces en option. Tout comme le CX-90, le CX-70 est très esthétique.

L’intérieur n’est pas moins impressionnant, avec une philosophie de conception qui met l’accent sur l’espace, le confort et une touche de sportivité. Inspirés par l’édition spéciale du 100e anniversaire du MX-5, les intérieurs en cuir Nappa rouge en option, détaillés par des surpiqûres rouges, évoquent un sentiment d’élégance fougueuse. L’aspect pratique est également au centre des préoccupations, avec des caractéristiques telles que des sièges arrière rabattables à distance et un espace de chargement optimisé conçu pour soutenir les styles de vie actifs.

Selon Mazda, le CX-70 est avant tout synonyme de plaisir de conduire et d’utilité au quotidien. Le constructeur japonais construira le VUS intermédiaire sur sa grande plateforme, un choix qui garantit non seulement un espace intérieur important, mais qui permet également d’accueillir une gamme de groupes motopropulseurs avancés. L’électrification est un thème clé, chaque groupe motopropulseur incorporant des éléments électrifiés pour améliorer à la fois les performances et l’efficacité. Les acheteurs auront le choix entre un moteur e-SkyActiv G à six cylindres en ligne turbocompressé de 3,3 litres avec M-Hybrid Boost et un système e-SkyActiv G de véhicule électrique hybride rechargeable (VEHR), tous deux proposés avec le CX-90. On ne sait pas encore si le CX-70 équipé du moteur 3,3 litres sera proposé avec deux sorties, comme c’est le cas pour le CX-90.

Les technologies apportées au CX-70 visent à améliorer l’expérience de conduite et la sécurité. On notera notamment le système d’aide à la conduite sans réaction, qui fait partie de la suite d’aide à la croisière et à la circulation et qui permet une intervention critique en cas d’urgence. En outre, l’intégration d’Amazon Alexa dans l’écosystème du CX-70 représente la première incursion de Mazda dans la commodité à commande vocale au sein de sa gamme de multisegment, promettant une expérience de conduite plus connectée et moins distraite.

Le tout nouveau CX-70 2025 de Mazda jouera un rôle important dans le segment hyperconcurrentiel des VUS intermédiaires à deux rangées. Comme toujours, Mazda a conçu un véhicule qui ne manquera pas de ravir ceux qui recherchent un véhicule haut de gamme répondant aux exigences pratiques de leurs propriétaires.

Les prix seront annoncés à l’approche de la date de lancement, qui devrait avoir lieu d’ici l’été.