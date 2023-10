Mazda dévoile l’avenir de la voiture sport compacte avec la « MAZDA ICONIC SP ».

La dernière création de Mazda, la MAZDA ICONIC SP, est la perfection automobile à tous points de vue. De son style à couper le souffle à son groupe motopropulseur unique, l’ICONIC SP n’a qu’un seul défaut potentiel : elle pourrait ne pas voir le jour sous sa forme actuelle.

Masahiro Moro, directeur représentatif, président et CEO de Mazda, a souligné l’engagement de la société à fournir des véhicules qui font de la voiture une joie indispensable dans la vie des gens. Ce concept n’est pas un simple ajout au paysage automobile ; c’est une déclaration sur l’avenir des voitures de sport compactes, et Mazda en connaît un rayon en matière de voitures de sport.

L’essence du plaisir de conduire

La MAZDA ICONIC SP a été créée pour ceux qui trouvent du plaisir à conduire. Elle vise à toucher les clients qui ont un amour profond pour les voitures et qui recherchent un véhicule qui incarne le pur plaisir d’être au volant. La voiture s’appuie sur la valeur fondamentale de Mazda, à savoir un design centré sur l’humain, et vise à procurer non seulement la « joie de conduire », mais aussi la « joie de vivre », en améliorant l’expérience quotidienne de ses clients.

Un groupe motopropulseur et des performances révolutionnaires

Parmi les nombreux points forts de la MAZDA ICONIC SP, citons son système hybride à moteur rotatif à deux rotors. Ce groupe motopropulseur compact offre une grande souplesse d’agencement, ce qui permet à la voiture de conserver un centre de gravité bas, un élément clé pour offrir des performances de conduite supérieures. Le moteur rotatif, réputé pour son évolutivité, est capable de brûler différents carburants, y compris des options neutres en carbone. Ce moteur ne se contente pas de charger les batteries, il génère également de l’électricité grâce à un carburant neutre en carbone, ce qui rend la voiture pratiquement neutre en carbone lorsqu’elle fonctionne avec de l’énergie renouvelable. En outre, il produit jusqu’à 370 PS, soit environ 365 ch, et nous espérons aussi qu’il tourne à 9 000 tr/min.

Le cadre de conception de la voiture vise à abaisser le centre de gravité et se targue d’une répartition équilibrée des masses d’environ 50:50, à la manière de Mazda, ce qui contribue à son excellente dynamique de conduite. Bien qu’il s’agisse d’une voiture de sport, la MAZDA ICONIC SP est suffisamment polyvalente pour fournir de l’énergie lors d’activités de plein air ou même dans des situations d’urgence.

Une déclaration éclatante

L’extérieur de la MAZDA ICONIC SP est orné d’une couleur conceptuelle vibrante, le rouge Viola. Cette teinte ne se contente pas d’attirer l’attention : elle traduit la philosophie de Mazda, qui consiste à « enrichir la vie en mouvement de ceux que nous servons ». La couleur a été soigneusement conçue non seulement pour être vive, mais aussi pour créer une impression de profondeur qui accentue la forme de la voiture.

Principales caractéristiques

Longueur x largeur x hauteur (mm) 4,180 × 1,850 × 1,150 Empattement (mm) 2,590 Rapport poids/puissance 3.9 Puissance maximale (PS) 370 Poids (kg) 1,450

La MAZDA ICONIC SP est une lueur d’espoir et rappelle que Mazda a construit et peut créer certaines des voitures de sport les plus séduisantes de l’histoire. Ce concept, tout ce qui le concerne, doit servir d’inspiration pour le retour d’une voiture RX.