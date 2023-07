Mazda Canada annonce les prix et les groupes d’options du CX-50 2024

La gamme Mazda CX-50 2024 propose différents modèles dotés de motorisations efficaces, d’équipements haut de gamme et de prix compétitifs, à partir de 39 300 $.

Le Mazda CX-50 2024 offre une gamme de modèles dotés de groupes motopropulseurs efficaces et de caractéristiques haut de gamme.

La gamme CX-50 débute avec le modèle GS-L au prix de 39 300 $, et l’édition Meridian turbocompressée débute à 49 250 $.

Mazda Canada Inc. a révélé les prix et les détails des groupes d’options du Mazda CX-50 2024, un VUS multisegment polyvalent conçu pour les modes de vie actifs des Nord-Américains. Le CX-50 combine la dynamique de conduite renommée de Mazda avec des capacités hors route, ce qui le rend apte à affronter des aventures en plein air. La gamme se compose de quatre modèles, chacun offrant différentes options de motorisation et une gamme d’équipements haut de gamme.

Le modèle d’entrée de gamme CX-50 GS-L a un PDSF de départ de 39 300 $. Il est équipé d’un moteur Skyactiv-G à quatre cylindres atmosphériques de 2,5 litres qui développe 187 chevaux et 186 lb-pi de couple. Les équipements de série comprennent la climatisation automatique à deux zones, un écran de 10,25 pouces sur la console centrale, le système audio Mazda Harmonic Acoustics avec 8 haut-parleurs, l’intégration sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto, le système d’infodivertissement Mazda Connect, et diverses caractéristiques de sécurité telles que la surveillance avancée des angles morts et le système d’aide au maintien de la trajectoire.

Pour ceux qui recherchent des performances supérieures, le CX-50 Turbo Meridian Edition est proposé à partir de 49 250 $. Il est équipé d’un moteur quatre cylindres turbocompressé Skyactiv-G de 2,5 litres doté de la technologie i-stop de Mazda, développant une puissance de 256 chevaux et un couple de 320 lb-pi (s’il est alimenté d’essence super à indice 93 d’octanes). Ce modèle comprend des équipements supplémentaires tels que le système audio premium Bose à 12 haut-parleurs, le système de navigation Mazda, le chargement de téléphone sans fil et le rétroviseur intérieur sans cadre à atténuation automatique avec le système de commande sans fil HomeLink. Des technologies de sécurité avancées telles que l’assistance en cas d’embouteillage et le maintien de la trajectoire en cas d’urgence avec assistance dans l’angle mort sont également incluses.

Tel que décrit, la gamme CX-50 offre deux choix de motorisations, et ces deux moteurs sont associés à une boîte de vitesses automatique Skyactiv-Drive à six rapports. Tous les modèles CX-50 sont équipés de série de la transmission intégrale i-Activ et du système Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive), qui propose des modes de conduite tels que Sport et Off-road pour garantir des performances optimales dans toutes les conditions.

Mazda accorde une grande importance à la sécurité, et le CX-50 est équipé d’un ensemble complet de dispositifs de sécurité active et passive i-Activsense. Celles-ci comprennent notamment la surveillance avancée des angles morts, le régulateur de vitesse radar Mazda avec fonction Stop and Go et le système d’aide au maintien de la trajectoire. Les modèles CX-50 GT et GT Turbo ajoutent encore plus de technologies de sécurité, telles qu’une caméra de vision à 360° et un système d’éclairage avant adaptatif.

Le CX-50 Turbo Meridian Edition, conçu pour les plus grands amateurs d’activités de plein air, est doté de caractéristiques exclusives telles que des jantes en alliage de 18 pouces avec pneus tout-terrain, des graphismes distinctifs sur le capot et des garnitures latérales sur les bas de caisse. Les clients peuvent opter pour le pack Apex, qui comprend des barres transversales noires montées sur le toit et une plate-forme de toit, permettant d’installer des équipements de plein air supplémentaires ou une tente sur le toit.

Avec son prix compétitif et une large gamme de niveaux d’équipement, le Mazda CX-50 2024 vise à attirer les conducteurs à la recherche d’un VUS multisegment à la fois robuste et sophistiqué. Le CX-50 offre un mélange harmonieux de confort, de technologies avancées et de caractéristiques de sécurité, ce qui en fait un choix attrayant pour ceux qui apprécient l’expérience de conduite caractéristique de Mazda et la capacité d’explorer les grands espaces. Voir toutes les informations sur les prix ci-dessous :

Model MSRP CX-50 GS-L $39,300 CX-50 GT $44,250 CX-50 GT Turbo $46,750 CX-50 Meridian Edition $49,250 CX-50 Meridian Edition (APEX Package) $50,650

PREMIUM COLOUR OPTIONS: