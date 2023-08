Mazda annule la vente du véhicule électrique MX-30 aux États-Unis

Le véhicule électrique Mazda MX-30 est annulé aux États-Unis en raison de ventes décevantes de seulement 66 unités en 2023, en raison de son autonomie limitée et de son prix élevé.

Mazda abandonne le véhicule électrique MX-30 aux États-Unis après avoir vendu seulement 66 unités en 2023.

Le marché canadien affiche des ventes inversement proportionnelles, avec 395 unités vendues, semblables à celles de la Mazda MX-5.

Mazda explore des stratégies alternatives pour atteindre les objectifs en matière de véhicules électriques, en se concentrant sur les « PHEV à grande plateforme ».

Mazda a une nouvelle fois décidé d’arrêter la commercialisation du véhicule électrique Mazda MX-30 aux États-Unis pour l’année-modèle 2024, après sa réintroduction en Californie. La voiture a eu du mal à trouver le succès sur le marché américain, ne se vendant qu’à 66 exemplaires en 2023. Les ventes ont démarré lentement, avec des chiffres sous la barre de la dizaine au cours des premiers mois, atteignant un maximum de 18 unités en mai, mais chutant à 16 unités en juin. La principale raison de sa mauvaise performance peut être attribuée à son autonomie limitée d’à peine plus de 160 kilomètres et à son prix de 35 000 $ américains, ce qui l’a rendu peu compétitif par rapport à d’autres véhicules électriques ayant une plus grande autonomie à des prix similaires ou inférieurs, comme la Tesla Model 3.

La dernière période durant laquelle le MX-30 fût vendue en Californie a également été décevante, puisqu’il ne s’est vendu que 505 véhicules au total, en deçà de l’objectif modeste de 560 unités que s’était fixé Mazda. Après ce premier essai, le modèle a disparu du marché pendant environ six mois avant de refaire surface en janvier 2023 pour une nouvelle tentative. Malheureusement, l’histoire s’est répétée, conduisant à l’abandon imminent de la voiture.

Mazda propose une version hybride rechargeable du MX-30 appelée MX-30 R-EV, mais elle n’est disponible ni aux États-Unis ni au Canada. La R-EV dispose d’une autonomie en mode électrique plus courte de 85 kilomètres, ce qui reste raisonnable pour un véhicule hybride rechargeable, mais ne permet pas de rivaliser avec les véhicules électriques classiques.

L’abandon du véhicule électrique MX-30 signifie que Mazda n’aura à nouveau aucun modèle de véhicule électrique disponible sur le marché américain. La société a révélé des plans visant à atteindre 25 à 40 % des ventes de véhicules électriques d’ici 2030, un objectif qui pourrait s’avérer insuffisant pour répondre aux réglementations de l’EPA et de Transport Canada. À l’heure actuelle, Mazda n’a aucun véhicule électrique déjà connu à l’horizon, à l’exception d’un concept de voiture de sport élégante qui pourrait potentiellement devenir une Miata électrifiée.

Au Canada, les chiffres de vente de la MX-30 ont été légèrement meilleurs, avec 395 unités vendues en 2023. Il est intéressant de noter que ce chiffre est comparable aux ventes de l’emblématique Mazda MX-5 (Miata), qui ont atteint 419 unités au cours de la même période. Cependant, les deux modèles restent peu vendus, ce qui indique que les difficultés de la MX-30 ne se limitent pas au marché américain. Seul l’avenir nous dira si le Mx-30 restera en vente sur le marché canadien.

Avec l’abandon du véhicule électrique MX-30 aux États-Unis, Mazda explore vraisemblablement d’autres stratégies pour atteindre ses objectifs en matière de véhicules électriques, en se concentrant sur les « PHEV à grande plateforme » comme les CX-90 et CX-70 PHEV. L’approche de la marque dans le milieu évolutif des véhicules électriques sera suivie de près, car elle cherche à s’adapter et à rester compétitive dans l’industrie automobile en pleine mutation.d