Mazda adoptera le standard NACS à partir de 2025

Le Mazda MX-30 est actuellement le seul VÉ de la marque.

La compatibilité NACS sera appliquée à partir de l’année-modèle 2025.

Le constructeur Mazda n’est pas encore un joueur de premier plan dans l’effort d’électrification de sa flotte. Néanmoins, les ingénieurs de la marque travaillent pour corriger ce retard, surtout en tenant compte de l’autonomie un peu en retrait du seul et unique VÉ de la marque, le multisegment MX-30.

Mais, en attendant l’arrivée des renforts, Mazda s’assure au moins d’être compatible avec la réalité du reste du continent nord-américain en adoptant le standard NACS (pour North American Charging Standard) déjà largement accepté par la très grande majorité des autres constructeurs basés en Amérique du Nord. Notez que cette nouvelle compatibilité sera appliquée aux véhicules électriques à batteries à partir de l’année-modèle 2025.

Rappelons que le standard a été démocratisé par Tesla, le constructeur américain qui a fait cavalier seul à ses débuts en établissant ses propres standards en matière de recharge.

Cette décision stratégique pour l’aile nord-américaine du constructeur va permettre aux propriétaires de véhicules électrifiés Mazda – n’oublions pas le récent CX-90 hybride rechargeable, en plus du tout électrique MX-30 – d’accéder à plus de 15 000 bornes de recharge du réseau de superbornes Tesla.

Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, disons seulement que les propriétaires actuels de MX-30 en ont réellement besoin (de ces stations de recharge supplémentaires), puisque le seul véhicule 100 % électrique Mazda est limité à 161 km (100 milles) entre les recharges et cette distance est possible lorsque les conditions météorologiques sont optimales.

Souhaitons tout de même que les prochains VÉ Mazda proposeront une distance plus grande entre chaque recharge, et ce, même si le réseau de Tesla facilite actuellement la vie des usagers de la route au Canada et aux États-Unis.