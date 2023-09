Maybach vise des voitures innovantes comme la renaissance de la 300SL

Maybach, la division premium de Mercedes, s’aventure plus profondément dans le segment des voitures ultra-luxueuses. Avec une nouvelle gamme de véhicules ‘Myth’ et ‘Legend’, ils cherchent à redéfinir le luxe et l’exclusivité automobile.

Maybach cherche à combler l’écart avec Bentley et Rolls-Royce grâce à ses modèles de voitures ultra-exclusifs.

La gamme comprend des voitures « Myth » ou « Legend », allant de véhicules en édition limitée à des exemplaires uniques sur mesure.

La stratégie de Maybach met l’accent sur un design unique, la personnalisation et des caractéristiques de luxe haut de gamme.

Maybach, la division de luxe de Mercedes, est prête à monter encore d’un cran dans le segment des voitures ultra-luxueuses. Leur mission est claire : défier la dominance de géants ultra-luxueux tels que Bentley et Rolls-Royce. Une série de véhicules « Myth » et « Legend » est en préparation, promettant une expérience qui transcende le luxe conventionnel.

Actuellement, Maybach est réputé pour ses versions premium de modèles comme la S-class, l’EQS SUV, et la GLS. Cependant, l’horizon de la marque s’élargit, avec des projets d’introduire davantage de ses variantes « Myth » ou « Legend ». Ces modèles ne sont pas seulement premium ; ce sont des éditions limitées à prix élevé encore plus rares, sur mesure et conçus pour les collectionneurs fortunés.

Au-delà de la Mercedes-Maybach S-class et de la GLS déjà dévoilées, l’anticipation entoure la nouvelle Mercedes-Maybach SL. Elle est présentée comme ayant une élégance sans pareil, rivalisant même avec des conversions comme celles de Kahn. Une source du constructeur a partagé des informations sur la transformation de Maybach en une super-Mercedes sur mesure, mettant l’accent sur une personnalisation sans pareil, des structures de carrosserie uniques, et une carrosserie blanche conçue selon les spécifications exactes du client. Curieusement, il semble qu’Alpina de BMW suit une voie similaire.

Les modèles « Legend », quant à eux, représentent le summum du luxe. Avec des prix pouvant facilement atteindre les sept chiffres, ces véhicules mettent l’accent sur une rareté sans égal, des performances inégalées, et une finition supérieure. Parmi les propositions excitantes en considérations, citons :

– La renaissance de la Gullwing, une voiture de sport imprégnée de l’ADN de la W198 300SL.

– L’Ultimate SEC-Class, un coupé de luxe à quatre portes.

– Le Panamericana Cruiser, un SUV tout-terrain inspiré du nouveau G-Wagon électrique.

– L’AMG EQR Two, un successeur électrique à la légendaire hypercar AMG One.

Les dirigeants de Mercedes associent le luxe à l’espace, à l’intimité, à l’exclusivité, à un artisanat exceptionnel et à une sécurité de pointe. Ajoutez à cela l’attrait d’un intérieur unique et la combinaison d’une expérience de conduite détendue avec le confort d’un salon, et la vision de Maybach devient claire. Comme le CTO Markus Schäfer le dit si bien, leur luxe consiste à offrir un temps de qualité inégalé lors des déplacements.