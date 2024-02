Magna produira des mécaniques électriques pour un constructeur basé en Amérique du Nord, possiblement Scout

La compagnie est un des plus grands fournisseurs de pièces automobiles au monde.

Ces mécaniques constitueront en une unité eDrive arrière pour un véhicule spécialisé.

Ce constructeur basé en Amérique du Nord pourrait être la division Scout de Volkswagen.

Magna, l’un des plus grands fournisseurs de pièces automobiles au monde, a annoncé qu’il développerait et fabriquerait des pièces d’un groupe motopropulseur pour véhicules électriques pour un constructeur automobile basé en Amérique du Nord.

Cette annonce n’est pas très précise, mais il y a des raisons de penser que ce constructeur automobile ne serait autre que la nouvelle division Scout Motors du groupe Volkswagen, qui devrait opérer en tant qu’entreprise américaine.

Cette division introduira dans les prochaines années des VUS et des multisegments électriques axés sur le tout-terrain, en capitalisant sur le nom Scout que Volkswagen a obtenu lors du rachat de Navistar International en 2020.

Cette ancienne entité s’appelait auparavant International Harvester Company et a produit quelques VUS robustes sous le nom de Scout dans les années 60 et 70, parallèlement à sa gamme de tracteurs et d’outils agricoles.

La conviction que Scout Motors est le client mystère évoqué par Magna vient du fait que le jeune constructeur automobile a déjà annoncé qu’il confierait à Magna le développement de certains aspects de ses véhicules.

De plus, Magna précise que ce projet consistera à fabriquer des unités eDrive arrière pour les plateformes de véhicules de niche haut de gamme d’un constructeur, ce qui correspond à l’image que nous avons des prochains modèles de Scout.

Ces groupes motopropulseurs électriques seront une variante du système 800V eDS Duo de l’entreprise, combinant deux moteurs électriques, deux boîtes de vitesses et deux onduleurs en un seul ensemble pouvant délivrer jusqu’à 726 kW (987 chevaux) et 8 000 Nm (5 900 lb-pi) de couple.

Il semble que les moteurs électriques et les onduleurs eux-mêmes ne soient pas conçus par Magna, mais que leur système de refroidissement le soit, de même que les boîtes de vitesses et l’enveloppe de l’ensemble. Magna indique également qu’elle sera responsable de l’intégration des moteurs et des onduleurs afin d’en garantir la fiabilité et l’efficacité.

L’entreprise affirme qu’elle fabriquera ces unités d’entraînement au Mexique dans les prochaines années, ce qui correspond également au lancement prévu de Scout Motors en 2026.

Nous en saurons probablement plus sur ce projet dans les mois à venir.

