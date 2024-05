Magna arrête la construction de la Fisker Ocean

Magna International, un acteur clé bien connu de la chaîne d’approvisionnement automobile, s’est récemment retrouvé en eaux troubles en raison de l’arrêt de la production du constructeur de véhicules électriques Fisker. Cette situation a incité Magna à réévaluer ses prévisions et à mettre en œuvre des mesures stratégiques pour préserver ses activités.

Magna étant responsable de la production du multisegment électrique Ocean de Fisker, l’arrêt de la production a des ramifications importantes. Le PDG de Magna, Swamy Kotagiri, a révélé que l’entreprise s’attendait à une perte de revenus substantielle de 400 millions de dollars pour l’année. Cette prévision, associée à une baisse du bénéfice net du premier trimestre de 209 millions de dollars à 9 millions de dollars par rapport à l’année précédente, souligne la gravité de la situation.

Fisker fait la une des journaux depuis des semaines et aucun n’est positif. Qu’il s’agisse des problèmes liés au très attendu VUS tout électrique, des graves difficultés financières ou encore de la mise en vente par Henrik Fisker, PDG, de sa résidence contemporaine de Los Angeles au prix de 35 millions $, les perspectives de l’entreprise sont très sombres.

En bref, Fisker n’a plus d’argent.

Au-delà de l’impact direct de l’arrêt de la production, Magna doit également faire face à des difficultés liées à des retards de programmes et à une combinaison défavorable de plates-formes, selon Automotive News. Ces facteurs, auxquels s’ajoutent des tendances sectorielles plus générales telles que la baisse des volumes en Europe et l’incertitude entourant l’avenir des véhicules électriques en Amérique du Nord, contribuent à un environnement opérationnel complexe.

Malgré ces défis, Magna reste déterminée à surmonter la tempête. L’entreprise a révisé sa fourchette de ventes pour l’ensemble de l’année et étudie activement les moyens d’atténuer l’impact de la situation de Fisker sur ses activités. M. Kotagiri a insisté sur l’importance d’examiner minutieusement les détails des contrats et les garanties, en particulier lorsque l’on s’engage avec de nouveaux venus sur le marché, afin d’atténuer efficacement les risques futurs. Le revers de Fisker n’a pas émoussé le désir de Magna de s’orienter vers les véhicules électriques, selon le directeur financier Pat McCann.