Lueur d’espoir : Volkswagen ID. GTI pourrait venir en Amérique du Nord

En tant que passionnés d’automobile d’abord, et écrivains ensuite, nous aimerions confirmer que M. Di Si a raison : la Volkswagen ID. GTI et potentiellement toutes les versions de la compacte ID. 2 sont non seulement les bienvenues ici, mais nous savons que beaucoup en achèteront une.

Bien sûr, le point décisif sera le prix. La VW Golf GTI 2024 actuelle commence à 35 290 $ pour la voiture de base (si vous voulez une boîte manuelle à 6 vitesses, le prix augmente de 1 605 $). Si une ID. GTI entièrement électrique doit être vendue au Canada, son prix devra être équivalent à celui de la version 2.0T. Aux États-Unis, la GTI est vendue à partir de 31 965 $.

Di Si a déclaré à Automotive News que « le prix idéal pour l’ID GTI serait de 20 000 à 25 000 $ », ce qui semble peu pour une GTI. D’un autre côté, une ID.2 proposée à ce prix constituerait une alternative intéressante à la Jetta. Il ajoute : « Mon souhait est d’atteindre ce prix [25 000 $]. Si nous ne pouvons pas aller jusqu’à 25 000 $, il s’agira d’un produit de niche. » À notre avis, la GTI est exactement cela.

Bien que Volkswagen Amérique du Nord n’ait pas encore prévu de commercialiser la ID GTI ici, elle garde l’œil ouvert. Pour rappel, la Golf classique a été retirée des rayons des concessionnaires il y a environ trois ans et a été remplacée par le Taos.

Même si nous aimerions une nouvelle Golf, VW a déclaré que l’ID.2 ne sera pas introduite sur nos marchés. La production de l’ID.2 devrait débuter en quantités limitées en 2025, et la production de masse devrait commencer en 2026.