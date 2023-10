Lucid présente une version plus abordable (Pure RWD) de l’Air pour 2024

Lucid lance son modèle Air Pure RWD 2024, l’offre la plus économique de la marque, avec des caractéristiques impressionnantes et une autonomie compétitive, moins chère que le modèle de base de la Tesla Model S.

L’Air Pure RWD de Lucid est proposé au prix de 101 800 $ avec une autonomie de 659 km au Canada.

Elle dispose d’un système à moteur unique produisant 430 chevaux et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes.

Le modèle offre un confort accru pour les passagers arrière grâce à une conception de batterie plus compacte.

Lucid Motors a dévoilé sa dernière offre de véhicule électrique : la Lucid Air Pure RWD 2024. Ce nouveau modèle voit le jour peu de temps après l’annonce récente de l’entreprise concernant leur modèle haut de gamme, l’Air Sapphire. Au prix de 101 800 $, l’Air Pure RWD est la réponse de Lucid à un VÉ plus abordable sans compromettre les caractéristiques essentielles et les performances.

Se distinguant comme la seule variante à moteur unique de la série Air, la Pure RWD est alimentée par un moteur électrique monté à l’arrière, délivrant un remarquable 430 chevaux et 406 pieds-livres de couple. Ces spécifications se traduisent par une accélération rapide, permettant à la voiture de passer de l’arrêt à 100 km/h en seulement 4,5 secondes, pour atteindre une vitesse maximale de 200 km/h.

Un élément essentiel de tout VÉ est son autonomie, et l’Air Pure RWD ne déçoit pas. Au Canada, le modèle promet une autonomie de 659 km, ce qui en fait un concurrent sérieux sur le marché actuel des VÉ de luxe. Cette autonomie impressionnante est due à sa batterie longue portée de 88 kilowatt-heures.

Cependant, l’autonomie n’est pas son seul point fort. Lucid a stratégiquement utilisé sa batterie la plus compacte à ce jour pour ce modèle. Le résultat est un plancher abaissé pour les passagers arrière, assurant plus d’espace pour les jambes et un confort accru par rapport à certaines autres variantes de la Lucid Air.

Équipée du même système électrique de 900 volts que les autres modèles Air, la Pure RWD offre des capacités de charge ultra-rapides, gagnant jusqu’à 240 kilomètres d’autonomie en moins de 12 minutes.

Lucid garantit que, même à ce prix compétitif, les clients ne renonceront pas au luxe. Les équipements standard comprennent un écran Glass Cockpit incurvé de 34 pouces, des sièges chauffants, des systèmes avancés d’aide à la conduite, et plus encore.

Lucid ne se retrouve cependant pas seule dans ce segment, alors que Tesla propose sa Model S à rouage intégral et beaucoup plus performante à un prix supérieur de quelques centaines de dollars. Les récents ajustements de prix de Tesla pour sa Model S pourraient aussi poser des défis, mais Lucid est déterminé à laisser sa marque avec l’Air Pure RWD.