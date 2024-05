Lucid prépare l’arrivée d’un multisegment plus abordable

Le deuxième multisegment de la marque aura le Tesla Model Y dans sa mire.

Le début de la production est prévu pour 2026.

Le petit constructeur électrique Lucid Motors n’a pas encore réussi à s’implanter de manière définitive au sein de l’industrie automobile. Le fait que sa berline Air soit réservée à l’élite n’aide certainement pas, tandis que le fait que son utilitaire Gravity ne soit pas encore assemblé est un autre détail qui vient miner le déploiement de la marque.

Or, il y a peut-être une lueur d’espoir à l’horizon. En effet, lors des résultats financiers du premier trimestre, la haute direction de Lucid Motors a pris le temps d’annoncer qu’un multisegment plus petit et plus abordable que le Gravity viendrait se greffer à la gamme.

Ce nouveau multisegment de taille intermédiaire viendrait se mesurer au Tesla Model Y, grand champion des ventes de VÉ depuis plusieurs mois déjà. Malheureusement pour Lucid Motors, ce véhicule tant attendu ne va entrer en production qu’en 2026. Il faudra donc être patient avant de voir l’un ou l’autre des utilitaires de la marque, le Gravity qui devrait sortir des ateliers de la marque d’ici la fin de l’année 2024.

Très peu de détails sont disponibles à l’heure actuelle, mais on sait que son prix de base sera d’au moins 48 000 $ américains, selon ce qu’a indiqué le chef des opérations de Lucid Motors, Peter Rawlison. Le principal intéressé a toutefois tenu à ajouter que l’efficacité était la clé pour produire des batteries plus petites. Est-ce que ça veut dire que ce futur véhicule électrique utilitaire changera la donne? C’est possible, mais il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit à propos de ce premier modèle de la marque destiné à un auditoire élargi.

Après tout, Lucid Motors se dirige vers une production annuelle estimée à 9 000 exemplaires en 2024. Pour arriver à une rentabilité de constructeur à grande échelle, Lucid Motors devra augmenter la cadence lorsque ce premier modèle « abordable » s’amènera.