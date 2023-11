Lucid dévoile une solution de recharge de véhicule à véhicule

Lucid présente RangeXchange, une technologie de recharge de véhicule à véhicule pour la Lucid Air, permettant le transfert d’énergie vers d’autres véhicules électriques.

RangeXchange permet à une Lucid Air de recharger d’autres VÉ, offrant de 40 à 65 kilomètres de gain d’autonomie par heure à l’aide d’un nouvel adaptateur de charge et d’une mise à jour logicielle.

La technologie bidirectionnelle Wunderbox de Lucid facilite ce processus, marquant la première incursion de Lucid dans le transfert d’énergie de véhicule à véhicule.

L’adaptateur sera bientôt disponible pour les clients américains, améliorant la fonctionnalité de la Lucid Air et l’expérience client avec des mises à jour logicielles.

Lucid a lancé son accessoire RangeXchange, permettant une fonctionnalité qui permet aux véhicules Lucid Air de recharger d’autres véhicules électriques (VÉ). La technologie fonctionne grâce au système Wunderbox de Lucid, une plateforme de charge bidirectionnelle conçue à l’interne. Le taux de transfert d’énergie peut atteindre jusqu’à 9.6 kW, ce qui se traduit par une autonomie ajoutée d’environ 40 à 65 kilomètres par heure de charge, selon l’efficacité du véhicule récepteur et les conditions environnementales.

Cette capacité n’est pas seulement une fonctionnalité pratique, mais aussi un pas vers un écosystème de véhicules électriques plus intégré où l’énergie peut être partagée entre les utilisateurs. Le constructeur souligne que ce service est activé par une combinaison de l’adaptateur et de la mise à jour logiciel, et démontre le potentiel des mises à jour futures dans l’amélioration des capacités des véhicules bien après le moment de l’achat initial du véhicule.

Le PDG de Lucid, Peter Rawlinson, a exprimé sa fierté face à l’innovation continue de la marque, soulignant que RangeXchange est une amélioration significative pour la convivialité des VÉ. Eric Bach, vice-président principal des produits et ingénieur en chef, a souligné la polyvalence du Wunderbox, notant son potentiel pour des applications futures telles que les services de véhicule à domicile et de véhicule au réseau. De plus, Mike Bell, vice-président principal du numérique chez Lucid, a souligné l’importance de la valeur ajoutée par les mises à jour facilitées par l’intégration du matériel et du logiciel de l’entreprise.

La fonctionnalité RangeXchange, qui sera d’abord disponible pour les clients américains, nécessite un adaptateur de câble de charge dédié et la dernière mise à jour logicielle. Cet adaptateur sera vendu exclusivement par Lucid plus tard dans le mois, et son prix doit encore être confirmé par l’entreprise. La disponibilité canadienne devrait suivre peu après.