L’UAW intensifie ses actions de grève au milieu de négociations tendues

L’UAW renforce ses activités de grève dans les usines automobiles de Detroit, affectant des opérations clés et mettant rendant plus difficiles les négociations sur les salaires et les conditions de travail.

L’UAW annonce des grèves à l’usine d’assemblage Ford à Chicago et à une usine GM près de Lansing, au Michigan.

À partir de vendredi midi, 25 000 travailleurs, représentant 17% des employés à salaire horaire de « Detroit 3 », seront en grève.

Les principaux points de désacord incluent une demande d’augmentation de salaire de 40% et l’élimination d’un système salarial à deux niveaux.

Face à des tensions croissantes, le syndicat United Auto Workers (UAW) intensifie ses actions de grève contre les « Big Three » de Detroit : Ford, General Motors et Stellantis. Le président de l’UAW, Shawn Fain, a annoncé des grèves dans deux usines supplémentaires : l’usine Ford de Chicago, qui produit le Ford Explorer et le Lincoln Aviator, et une installation GM près de Lansing où sont assemblés le Chevrolet Traverse et le Buick Enclave.

Cette décision porte le nombre total de grévistes à 25 000, soit 17% de la main-d’œuvre horaire des Detroit 3. Les principaux acteurs de l’industrie, des investisseurs de Wall Street à la Maison Blanche, observent attentivement, notamment en ce qui concerne les éventuelles fermetures d’usines de groupes motopropulseurs ou de chaînes d’assemblage produisant les véhicules les plus rentables, tels que les camionnettes et les VUS pleine grandeur.

Les récentes négociations ont été qualifiées de « très actives ». Jeudi, l’UAW a présenté une contre-proposition à Stellantis et, en l’absence d’accord, le président Fain est susceptible de déclencher d’autres grèves, prolongeant l’arrêt de travail jusqu’à l’approbation d’un nouveau contrat.

Actuellement, environ 18 300 membres de l’UAW sont en grève, soit environ 12% des 146 000 syndiqués travaillant pour les constructeurs automobiles concernés. À ce jour, le syndicat a cessé les opérations dans une usine d’assemblage de chaque constructeur et dans 38 centres de distribution de pièces chez GM et Stellantis. Bien que ces actions aient eu un certain impact, une charge financière plus importante surgirait si les chaînes d’assemblage produisant des véhicules à forte rentabilité, tels que la Ford F-series, le Chevy Silverado et les camions Ram, étaient interrompues.

Un point clé des négociations est l’augmentation salariale. Fain et l’UAW réclament une augmentation de salaire de près de 40% sur un contrat de quatre ans, une position soutenue par le président Joe Biden. En revanche, les constructeurs automobiles proposent une hausse d’environ 20%. De plus, l’UAW souhaite abolir le système salarial à deux niveaux, qui entraîne une disparité entre les nouvelles embauches et les travailleurs vétérans.

Face aux incertitudes persistantes, les deux parties restent en désaccord sur des préoccupations économiques essentielles, et l’industrie attend une résolution.