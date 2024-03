Lincoln dévoile le Nautilus 2024 redessiné avec un immense écran d’infodivertissement et une version hybride

Luxe et technologie redéfinis

Le Nautilus 2024 redessiné est doté d’un écran de 48 pouces et d’une option hybride, pour un luxe et une technologie améliorés.

Il propose la conduite mains libres, des senteurs numériques et un système audio à 28 haut-parleurs, ciblant ainsi les acheteurs férus de technologie.

À partir de 61 900 $ au Canada, il vise à concurrencer Lexus et Acura sur le marché des SUV de luxe.

Lincoln a dévoilé jeudi son SUV intermédiaire Nautilus 2024 redessiné, mettant en avant un intérieur radicalement nouveau dominé par un écran large de 48 pouces, ainsi qu’un groupe motopropulseur hybride en option.

Le tout nouveau Nautilus, disponible dès maintenant, représente une refonte majeure pour le véhicule utilitaire haut de gamme à cinq places de Lincoln. À l’extérieur, il reçoit une calandre plus audacieuse, des phares plus élégants et un style modernisé qui lui confère une présence plus haut de gamme et plus imposante.

Mais c’est à l’intérieur de l’habitacle que les changements sont les plus importants. La pièce maîtresse est un écran panoramique incurvé de 48 pouces qui s’étend sur toute la largeur du tableau de bord – le plus grand écran du segment des SUV de luxe de taille moyenne. Cet écran numérique alimente le nouveau système d’infodivertissement « Lincoln Digital Experience ».

L’écran massif s’intègre à des services populaires tels que Google Maps et Amazon Alexa, permettant aux occupants de tout contrôler, de la navigation au divertissement en streaming, avec leur seule voix. Apple CarPlay et Android Auto sont également inclus.

D’autres caractéristiques technologiques incluent un système de conduite mains libres sur autoroute en option appelé Lincoln BlueCruise, des commandes de parfum d’aromathérapie numérique et une installation audio Revel Ultima 3D à 28 haut-parleurs en option.

Sous le capot, les acheteurs peuvent opter soit pour un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres de 250 chevaux, soit pour un groupe motopropulseur hybride turbo de 2,0 litres. Lincoln estime que l’hybride permet d’atteindre une consommation combinée de 7,7L/100 km.

Pour optimiser l’espace intérieur, le Nautilus est doté d’un tableau de bord horizontal fluide et d’un combiné d’instruments numériques étroit. Les niveaux de finition supérieurs offrent un éclairage d’ambiance personnalisable, un volant à fond plat et des couleurs intérieures haut de gamme comme Smoked Truffle ou le bleu Allura.

Sur le plan de la sécurité, le Nautilus redessiné est équipé de série des dernières aides à la conduite de Lincoln, telles que l’aide à la conduite en évitement et l’aide au franchissement des intersections. Parmi les options, citons le régulateur de vitesse adaptatif, un système de caméra à 360 degrés et une fonction de stationnement automatisé.

Les prix pour le marché canadien ont été annoncés, avec le Nautilus 2024 à partir de 61 900 $ pour la version Reserve. Aucune information n’a été fournie pour l’instant sur la disponibilité ou le prix des éditions haut de gamme Black Label avec le thème intérieur luxueux Redwood au Canada. Des niveaux de finition plus élevés et des packs d’options pourraient faire grimper le prix encore davantage.

Avec la refonte de la Nautilus, Lincoln entend se réaffirmer comme un véritable concurrent de Lexus, Acura et d’autres marques de milieu de gamme bien établies. L’écran d’infodivertissement massif et l’accent mis sur l’ambiance intérieure semblent s’adresser à des acheteurs plus jeunes et férus de technologie.

Le Nautilus 2024 commencera à arriver dans les concessionnaires Lincoln dans les semaines à venir.