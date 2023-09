L’impact de la grève de l’UAW sur le marché automobile américain : GM à risque, Toyota pourrait en bénéficier

La grève en cours de l’UAW contre les constructeurs automobiles de Detroit pourrait profiter aux constructeurs japonais, notamment à Toyota, alors que l’accessibilité aux voitures domestiques pose un défi.

La grève de l’UAW, combinée à des taux d’intérêt élevés, pourrait orienter les consommateurs américains vers les marques automobiles japonaises.

General Motors (GM) est le plus vulnérable face à une perturbation des ventes en raison de la durée prolongée de la grève.

La longue durée de la grève pourrait reproduire la dynamique de 2021, lorsque les inventaires de nouvelles voitures étaient faibles, entraînant une inflation des prix.

ABC News a rapporté que la grève actuelle de l’UAW contre les constructeurs automobiles basés à Detroit pourrait involontairement ouvrir la voie aux constructeurs japonais sur le marché américain. Les taux d’intérêt élevés, associés à la grève, rendent les nouveaux véhicules domestiques moins abordables pour de nombreux consommateurs.

General Motors (GM) apparaît comme le constructeur le plus susceptible de subir des perturbations dans ses ventes en raison de cette grève. Bien que les résultats des ventes du troisième trimestre de GM, Ford Motor Co. et Stellantis soient attendus, la portée limitée de la grève n’a pas encore eu d’impact significatif sur leurs ventes, comme l’ont souligné les économistes de Cox Automotive, Jonathan Smoke et Charlie Chesbrough.

Toutefois, si la grève s’étend et se prolonge jusqu’à l’automne, l’offre déjà tendue de nouveaux véhicules pourrait encore diminuer. Cela pourrait probablement entraîner une hausse des prix sur les marchés des voitures neuves et d’occasion. Smoke a souligné que les marques japonaises, en particulier Toyota, sont bien placées pour profiter de cette situation en raison de la résolution de leurs problèmes d’approvisionnement et de l’augmentation de leur production. De plus, leurs produits, composés principalement de berlines moins chères et de petits SUV, se distinguent des pickups et SUV plus chers de Detroit, les rendant plus attractifs en termes de disponibilité et d’abordabilité.

La grève actuelle a commencé lorsque le président de l’UAW, Shawn Fain, l’a annoncée après l’échec des négociations syndicales. Bien que les perturbations initiales aient été minimales, le syndicat a depuis élargi son champ d’action, renforçant les inquiétudes.

Les fournisseurs de pièces ont été les plus touchés, beaucoup ayant dû licencier des travailleurs en raison de l’arrêt des opérations dans les installations en grève. Les constructeurs automobiles ont également dû licencier des milliers de personnes liées aux installations en grève.

Si la grève se poursuit, ses conséquences pourraient être plus visibles pour les marques ayant des stocks plus serrés, comme Chevrolet. Cependant, les taux d’intérêt élevés actuels pourraient agir comme un facteur d’équilibrage. Smoke a souligné qu’avec un taux d’intérêt moyen pour un prêt automobile neuf dépassant 9,6 %, une tarification excessive pourrait réduire la demande, stabilisant ainsi la situation. Smoke a conclu sur une note optimiste, exprimant l’espoir d’une résolution de la grève cet automne.