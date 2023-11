L’IIHS révèle des lacunes dans la sécurité des camionnettes

Des tests récents menés par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) montrent incohérences dans la sécurité des passagers arrière chez quatre grandes camionnettes de 2023, malgré une bonne performance dans la protection lors des impacts latéraux.

Les tests de collision de l’IIHS révèlent que les Ram 1500, Ford F-150 et Toyota Tundra obtiennent de bons résultats lors des collisions latérales, mais qu’ils performent beaucoup moins bien pour protéger les passagers de la banquette arrière.

Seul le Toyota Tundra a obtenu une note dite « marginale » dans le nouveau test de collision frontale avec chevauchement modéré, les autres modèles recevant de mauvaises évaluations en raison d’un risque accru de blessures pour les passagers du siège arrière.

Les mesures de sécurité améliorées dans les sièges avant des nouveaux véhicules n’ont pas été suivies par des améliorations des systèmes de sécurité pour les sièges arrière, ce qui entraîne un risque accru pour les passagers adultes à l’arrière.

Selon l’IIHS, quatre modèles de camionnettes de 2023 très populaires (les Ram 1500, Ford F-150, Toyota Tundra et Chevrolet Silverado) offrent une protection substantielle en cas de collision latérale. Cependant, ces véhicules montrent des mesures de sécurité moins efficaces pour les passagers de la banquette arrière.

Le test de collision latérale mis à jour de l’organisation, désormais intégral à leurs prix de choix de sécurité supérieure, a montré que les modèles, à l’exception du Silverado qui a reçu une note pas plus élevée « qu’acceptable », ont fourni une bonne protection. En revanche, le test de collision frontale avec chevauchement modéré, qui a été révisé pour mettre davantage l’accent sur la sécurité de la banquette arrière, a présenté des résultats décevants.

Le test de collision frontale avec chevauchement modéré mis à jour a été développé en réponse aux découvertes indiquant que, malgré les avancées en matière de sécurité, les passagers arrière sont désormais à un risque plus élevé de blessures mortelles que ceux à l’avant. Cette disparité ne provient pas d’une détérioration de la sécurité arrière à proprement dit, mais plutôt d’améliorations significatives dans les technologies de sécurité des sièges avant qui ne sont pas aussi répandues à l’arrière. Les enfants demeurent malgré tout plus en sécurité à l’arrière, car les coussins gonflables avant peuvent causer des dommages irréversibles. Cependant, cette évaluation ne tient pas compte des enfants correctement attachés dans des sièges d’auto conçus spécifiquement pour eux.

Le test ajusté de l’IIHS inclut maintenant un second mannequin dans la deuxième rangée pour mieux représenter une petite femme ou un enfant de 12 ans, dans le but de se concentrer sur les blessures courantes chez les passagers arrière. Les véhicules doivent protéger contre un risque excessif de blessures sans que les mannequins ne subissent de « submarining » ou de mauvais positionnement de la ceinture pour obtenir une bonne évaluation. Malheureusement, les quatre camionnettes ont eu des problèmes avec le submarining, et seul le Tundra a montré des forces légèrement supérieures sur la ceinture, indiquant une protection un peu meilleure, mais toujours insuffisante pour la sécurité des sièges arrière.

Alors que les occupants des sièges avant étaient bien protégés dans les quatre modèles, l’IIHS a constaté que les systèmes de retenue arrière étaient insuffisants. Ces résultats suggèrent un besoin pressant pour les fabricants d’équilibrer les caractéristiques de sécurité entre les sièges avant et arrière afin d’améliorer la protection de tous les passagers.