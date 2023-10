Lexus TX 2024 : Efficace avant d’être joli

Forces

Silence de roulement

Bel espace de vie à l’intérieur

Équipement complet

Finition sans reproche

Faiblesses

Une ligne sans inspiration

Nous aurions apprécié une meilleure autonomie du modèle PHEV

Modèle 7 passagers uniquement avec le modèle 350

Lexus a récemment tiré parti du développement du Toyota Grand Highlander pour présenter sa version haut de gamme baptisé TX. Les deux modèles partagent la plateforme GA-K et proposent une gamme similaire de motorisations. Tous deux se présentent comme des véhicules à trois rangées, offrant des capacités de six ou sept places. L’arrivée du TX, qui dépasse les cinq mètres de longueur, a entraîné la suppression du modèle RX-L de la gamme Lexus et le modèle sera construit en Indiana.

Un style conservateur

Lexus a toujours privilégié la discrétion dans l’élaboration de ses modèles. L’accent a été mis sur la praticité du modèle, qui ne se distingue pas par un design flamboyant. L’aérodynamisme a été travaillé pour améliorer l’efficacité et la stabilité de la conduite. Les phares arborent une ouverture étroite sous le capot avant, au-dessus d’une calandre trapézoïdale. À l’arrière, une bande lumineuse traverse toute la largeur du véhicule avec le logo Lexus bien en évidence. Au Canada, le TX 2024 sera disponible en cinq versions : Luxe, Ultra-luxe, Exécutif, et F SPORT Performance 2 et 3. Les différentes versions présentent un style similaire. Les différences résident dans les jantes qui vont de 20 à 22 pouces et les versions F-Sport qui offrent quelques différences visuellers dans la présentation extérieure. Le TX 2024 sera proposé en sept couleurs extérieures, dont le Gris orage, le Frisson glacé nacré, le Caviar, le Rouge matador mica, le Crépuscule mica, l’Incognito et l’Argent céleste métallisé.

Un habitacle de bon goût

Le TX offre un espace généreux. La version 350 peut accueillir six ou sept passagers, tandis que la version 500h et la 550h+ disposent de six places en raison de la batterie. Lexus a facilité l’accès à la troisième rangée grâce aux sièges de 2e rangée coulissants. Toutes les rangées offrent des espaces de rangement pratiques. Le coffre dévoile une capacité de 572 litres derrière la troisième rangée, pouvant être augmentée à 2 747 litres une fois que tous les sièges sont rabattus. Une console de deuxième rangée amovible permet d’obtenir un plancher plat pour maximiser l’espace de chargement. Le véhicule est équipé de sept ports de recharge/communication et de trois ports d’alimentation pour les passagers, ce qui leur permet d’utiliser leurs appareils intelligents. Les porte-gobelets sont amovibles pour s’adapter à différents besoins. La deuxième rangée peut être configurée avec des sièges capitaines ou une banquette rabattable 60:40. Le TX 2024 est proposé en trois couleurs intérieures selon la version : Poivré, Bouleau et Noir.

Bonne dose de technologie

Un écran multifonction de 12,3 pouces trône au centre de la console. Les portières s’ouvrent à l’aide d’un dispositif de verrouillage numérique et les occupants sont accueillis par un éclairage d’ambiance multicolore et diverses garnitures de portière en option. Les systèmes de contrôle du véhicule, comme l’affichage tête haute en option, sont positionnés dans le champ de vision du conducteur pour minimiser les distractions. Le système Lexus Interface est compris de série sur le TX avec un écran tactile multimédia de 14 pouces ainsi que la fonction Clé numérique de série. Pour les mélomanes, le système audio ambiophonique haut de gamme Mark Levinson à 21 haut-parleurs est offert en option. En matière de sécurité, le TX est équipé du Système de sécurité Lexus+ 3.0, qui comprend des fonctionnalités telles que le système précollision, le régulateur de vitesse dynamique, l’aide au maintien dans la voie, l’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction, la reconnaissance des panneaux de signalisation et l’aide proactive à la conduite. Des options telles que le système de stationnement avancé et l’assistance dans les embouteillages sont également disponibles.

Sous le capot

Le TX 350 AWD d’entrée de gamme est équipé d’un moteur 4 cylindres turbo de 2,4 litres développant 275 chevaux et 317 lb-pi de couple. Le TX 500h DIRECT4 AWD combine un moteur 2,4 litres turbo à un système hybride, augmentant la puissance à 366 chevaux et 406 lb-pi de couple. Enfin, le TX 550h+ est une version hybride rechargeable avec un V6 de 3,5 litres et un moteur électrique, offrant un total combiné de 404 chevaux de puissance et une autonomie électrique de 53 km. L’économie de carburant varie en fonction du modèle. Le modèle d’entrée de gamme, le TX 350, affiche la plus forte consommation combinée avec 10,3 L/100 km, tandis que la version hybride 500h atteint 8,6 L/100 km grâce à l’ajout du moteur électrique. Pour ce qui est de la version 550h+, les consommations ne sont pas encore confirmées.

Sur la route

Le confort est le mot d’ordre au volant. Les ingénieurs de Lexus ont installé des joints d’étanchéité antibruit pour réduire les vibrations sonores dans les portières, le toit, et sous le plancher, améliorant ainsi l’insonorisation de l’habitacle. Les sièges capitaines offrent un confort similaire à ceux de l’avant, tandis que la banquette arrière est assez grande pour accueillir des adultes. Le silence de roulement est l’un des points forts du TX. Son empattement généreux contribue à une tenue de route stable. Lexus a travaillé sur l’aérodynamisme en soufflerie pour offrir une conduite stable. Le moteur de base est adéquat, bien que le moteur 4 cylindres turbo de 2,4 litres ne soit pas aussi vigoureux que les moteurs six cylindres de certains concurrents comme l’Acura MDX, ce qui se traduit par un temps de 0 à 100 km/h légèrement plus long. La version 500h, avec l’ajout d’un moteur électrique, offre une puissance accrue, passant de 275 à 366 chevaux, avec une économie de carburant supérieure. Les modèles hybrides sont associés à la traction intégrale DIRECT4 et aux roues arrière directrices dynamiques (DRS), offrant une maniabilité réactive et une stabilité accrue, améliorant ainsi la maniabilité à basse vitesse et offrant un court rayon de braquage. La conduite n’a rien de sportive, mais le véhicule est stable, silencieux et c’est d’abord ce que recherche les gens qui vont acheter ce véhicule. Si vous allez chercher plus loin dans votre portefeuille, le 550h+ va vous surprendre avec ses 404 chevaux qui n’ont rien de sauvage, mais un peu à la manière d’un Volvo XC90 pousse très fort sans faire de vague.

Combien ça coûte

En ce qui concerne les prix, le TX 350 Luxury est proposé à 68 750 $, tandis que la version Ultra Luxury est vendue à 71 500 $. Le modèle 350 Executive est disponible à 79 500 $, ou 80 250 $ pour la version à six passagers avec des sièges capitaines en deuxième rangée. La version 500h commence à 84 200 $ pour la version Performance 2 et à 90 200 $ pour la version Performance 3. Les prix de la version 550h+ seront annoncés ultérieurement.

Conclusion

Le Lexus TX n’est pas un modèle qui fera arrêté votre cœur de battre. Il faut le voir comme un produit bien construit, silencieux et qui sera fiable. Nous croyons le modèle 500h est celui qui va offrir le meilleur rapport qualité prix tout en ayant une bonne économie de carburant. Ce n’est pas en regardant le TX que l’on apprécie ce qu’il a à offrir, c’est en prenant le volant. La fiabilité légendaire des modèles Lexus sera aussi un atout de vente important face à des concurrents comme le BMW X5, L’Audi Q7 ou le Mercedes Benz GLE.