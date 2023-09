Lexus s’apprête à présenter un concept avancé de véhicule électrique modulaire

Lexus envisage de dévoiler un concept de véhicule électrique (VÉ) de nouvelle génération en octobre, mettant de l’avant une conception modulaire et des avancées impressionnantes en matière de batteries.

Lexus va présenter un concept de VÉ de nouvelle génération avec une structure modulaire lors du Japan Mobility Show.

Le nouveau VÉ sera doté d’une batterie offrant plus de 795 kilomètres d’autonomie et d’une plateforme logicielle renouvelée.

La structure modulaire de Toyota pour les VÉ et les futures batteries à l’état solide suggèrent des avancées pour les prochains véhicules Lexus.

Lexus, la division de luxe de Toyota, se prépare à présenter un concept de véhicule électrique lors du prochain Japan Mobility Show. Cette présentation devrait donner un aperçu du futur VÉ de la marque, qui se caractérise par une conception modulaire et une batterie très efficace, et qui devrait offrir plus de 795 kilomètres d’autonomie sur une seule charge.

Actuellement, l’offre électrique de la marque se limite au modèle RZ. Toutefois, d’ici 2026, Lexus prévoit d’élargir sa gamme de VÉ, intégrant d’importantes innovations en matière de techniques de production et de plateformes modulaires. Cette démarche s’inscrit dans leur objectif plus large d’atteindre la neutralité carbone.

Cette annonce fait sa sortie juste après les propres révélations de Toyota. La veille, Toyota a mis de l’avant son approche modulaire de la conception des VÉ, une stratégie qui divise efficacement le véhicule en trois composants principaux : le module avant (contenant le moteur électrique, la direction et la suspension), la section centrale (abritant la batterie) et le module arrière (avec un autre moteur électrique et une suspension). L’utilisation des éléments de moulage géant de Toyota dans cette conception indique une volonté d’efficacité et de productivité.

En ce qui concerne la technologie des batteries, Toyota a annoncé des plans pour une variante au phosphate de fer et de lithium (LiFePO) plus abordable, promettant plus de 595 kilomètres d’autonomie. Cette batterie serait également nettement moins chère, coûtant 40 % de moins que le module de batteries actuel du modèle bZ4X. De plus, les futures batteries à l’état solide, attendues pour 2027, pourraient offrir plus de 994 kilomètres d’autonomie et se charger de 10 % à 80 % en seulement 10 minutes. À la lumière de ces développements chez Toyota, des avancées similaires sont attendues pour la gamme de VÉ de Lexus.