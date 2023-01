Lexus RZ 2023 : prix annoncés pour le Canada

Le Lexus RZ 2023 se détaille à partir de 64 950 $, frais de transport et de préparation en sus.

Les déclinaisons Signature, Luxe et Exécutif sont disponibles.

312 chevaux, autonomie maximale estimée à 360 kilomètres.

Le Lexus RZ 2023 arrivera au Canada ce printemps, et à la veille de son introduction officielle en sol canadien au Salon de l’auto de Montréal, la marque de luxe a dévoilé les prix de son nouveau multisegment tout électrique.

Le RZ 450e est le premier VÉ de la marque en Amérique du Nord, mais le tout premier à l’échelle globale. Cette reconnaissance revient plutôt au Lexus UX 300e, vendu en Chine et en Europe. Le RZ 450e est un multisegment compact mieux proportionné pour notre marché, et s’avère disponible en trois déclinaisons – Signature, Luxe et Exécutif.

Les trois obtiennent la même motorisation comprenant deux moteurs électriques, créant ainsi un rouage intégral que la marque nomme DIRECT4. La puissance totale est de 312 chevaux, permettant au multisegment d’accélérer de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. Entre-temps, la batterie de 71,4 kWh procure une autonomie estimée à 360 kilomètres pour la version Signature avec ses roues en alliage gris foncé de 18 pouces, et jusqu’à 320 kilomètres pour le Luxe et Exécutif avec leurs roues de 20 pouces.

Le prix de base pour le Lexus RZ 2023 en livrée Signature est de 64 950 $, excluant les frais de transport et de préparation s’élevant actuellement à 2 205 $ pour les autres modèles Lexus. La version Signature est équipée du système multimédia Lexus Interface avec écran tactile de 14 pouces, des sièges avant chauffants, un volant chauffant, une sellerie en cuir simulé NuLuxe, une recharge de téléphones par induction, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, des lave-phares, un dégivreur d’essuie-glaces de pare-brise, une surveillance des angles morts, la suite de sécurité Lexus LSS+ 3.0 et bien plus.

Le RZ 450e Luxe est disponible à partir de 73 550 $ et comprend un toit panoramique vitré fixe, des roues de 20 pouces au fini usiné noir, une mémoire de position pour le conducteur, des sièges avant ventilés, un système de caméras à vue périphérique, un hayon à commande électrique avec détection du pied, un chauffage des genoux à l’avant, une assistance au stationnement et bien plus. La déclinaison Exécutif à partir de 80 950 $ ajoute des jantes de 20 pouces au fini lustré, du verre acoustique aux glaces de portes avant et arrière, des sièges arrière chauffants, une sellerie en ultrasuède, un affichage tête haute, une instrumentation plus sophistiquée, une clé numérique Lexus, des feux de route automatiques, un système de stationnement avancé ainsi qu’une chaîne ambiophonique Mark Levinson à 1 800 watts avec 13 haut-parleurs.

Le nouveau Lexus RZ 2023 concurrencera d’autres multisegments électriques comme le Cadillac Lyriq, le Tesla Model Y, le Volvo XC40 Recharge et le Mercedes-Benz EQB.