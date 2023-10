Lexus dévoilera des concepts électrifiés au Salon de la mobilité du Japon 2023

Lexus prévoit de présenter ses concepts de véhicules électriques de nouvelle génération lors du Salon de la mobilité du Japon 2023.

Lexus annonce son intention de devenir une marque exclusivement électrique d’ici 2035, en introduisant leur gamme conceptuelle au prochain Salon de la mobilité du Japon.

L’exposition Lexus mettra l’accent sur l’écoresponsabilité, intégrant l’esthétique traditionnelle japonaise et les matériaux en bambou.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir l’ »Expérience VR Électrifiée de Lexus », offrant un aperçu de l’avenir de la conduite électrique améliorée par l’IA.

Lexus se prépare à présenter sa vision de la mobilité électrique du futur lors du Salon de la mobilité du Japon 2023, prévu du 26 octobre au 5 novembre. L’attraction principale sera les modèles conceptuels de véhicules électriques de nouvelle génération de la marque. Ces présentations marqueront la direction stratégique de Lexus vers une orientation entièrement axée sur les VÉ d’ici 2035.

L’exposition Lexus, dont le thème sera « Repousser les limites de l’expérience électrifiée », vise à combiner harmonieusement technologie et tradition. Les visiteurs pourront observer l’intégration du design classique japonais, en particulier à travers l’utilisation du bambou, reflétant l’engagement de la marque envers un avenir durable et neutre en carbone.

En plus des présentations des véhicules, Lexus prévoit d’impliquer les participants dans son « Expérience VR Électrifiée de Lexus ». Ce segment de réalité virtuelle est conçu pour offrir aux participants un aperçu du monde de la conduite améliorée par l’intelligence artificielle. La convergence de l’électrification et des technologies IA avancées promet une expérience de conduite adaptée aux préférences individuelles, soulignant l’engagement de Lexus à renforcer la relation entre le véhicule, le conducteur et la société.

Une conférence de presse est prévue le 25 octobre à 10h30 au kiosque Lexus. Les personnes intéressées peuvent également accéder à la conférence en ligne. Le salon, situé au Tokyo Big Site, aura des journées d’invitation exclusives les 26 et 27 octobre et sera ouvert au public du 28 octobre au 5 novembre.