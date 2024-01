Les ventes de VÉ ont atteint 1.2 million aux É.-U. l’an dernier, dont 55% provenaient de Tesla

Les véhicules électriques ont compté pour 7.6% des ventes totales de véhicules aux États-Unis.

Les Tesla Model 3 et Model Y sont encore beaucoup plus populaires que n’importe quel autre VÉ.

Rivian a montré la plus forte croissance, faisant du R1S le « grand VÉ » le plus vendu.

Les chiffres des ventes automobiles aux États-Unis en 2023 révèlent que plus de véhicules électriques que jamais ont trouvé preneur au cours des douze derniers mois.

En effet, 1,2 million de VÉ ont été vendus dans le pays au cours de l’année, ce qui représente 7,6 % de l’ensemble du marché. Il s’agit d’une augmentation significative de la part de marché par rapport aux chiffres de 5,9 % et 3,2 % enregistrés en 2022 et 2021 respectivement.

Sans surprise, Tesla est toujours au sommet du marché des VÉ aux États-Unis, les ventes de ses quatre modèles représentant 55 % de l’ensemble du marché des véhicules électriques.

En fait, le Model Y a représenté à lui seul environ un tiers de tous les VÉ vendus aux États-Unis l’année dernière, avec 394 497 unités livrées, ce qui le place confortablement à la première place.

Il est suivi de près par la Tesla Model 3, qui a réussi à écouler 220 910 unités au cours de l’année, conservant ainsi la deuxième place qu’elle occupait en 2022.

Les Chevrolet Bolt EV et EUV occupent une lointaine troisième place, deux rangs plus haut qu’en 2022, car General Motors a livré 62 045 unités de ses modèles électriques les plus abordables, la meilleure année jamais enregistrée pour la Bolt.

Quatrième, la Ford Mustang Mach-E perd une place bien qu’elle ait également connu sa meilleure année à ce jour, avec des ventes de 40 771 unités.

La Volkswagen ID.4 atteint la cinquième place en 2023, alors qu’elle était neuvième en 2022, avec 37 789 véhicules qui ont trouvé preneur.

Avec 33 918 ventes, la Hyundai IONIQ 5 grimpe d’une place dans la liste, terminant à la sixième position.

L’entrée surprise dans le top 10 des VÉ les plus vendus est le Rivian R1S, à la septième place. En effet, le petit constructeur automobile a réussi à vendre 24 783 unités de son grand VUS, ce qui en fait le véhicule le plus populaire dans la catégorie des « grands VÉ », devant des modèles plus établis tels que le Tesla Model X et le Ford F-150 Lightning.

En outre, les ventes totales de Rivian, qui ont dépassé 50 000 véhicules en 2023, en font le constructeur automobile à la croissance la plus rapide sur le marché, ses ventes ayant plus que doublé d’une année sur l’autre.

Quant au Ford F-150 Lightning, il occupe la huitième position, soit deux places de plus qu’en 2022, avec des ventes de 24 165 véhicules, ce qui en fait le pick-up électrique le plus vendu.

Le Tesla Model X perd trois places, passant de la sixième à la neuvième position, avec des ventes de 23 015.

Un autre modèle qui rejoint le top 10 en 2023 est la BMW i4, qui a recruté 22 583 acheteurs l’année dernière, ce qui la place à la dixième place parmi tous les véhicules électriques proposés aux États-Unis.

La baisse la plus importante de la position sur le marché a été enregistrée par la Tesla Model S, qui a quitté la liste des dix premiers modèles, bien qu’elle ait occupé la quatrième position en 2022.

Il sera intéressant de voir quel effet les nombreux nouveaux VÉ qui arriveront sur le marché pour les années modèles 2024 et 2025 auront sur le classement des ventes cette année, en particulier les modèles plus abordables tels que le Chevrolet Equinox EV, la Bolt de nouvelle génération et le Volvo EX30.

Source : Electrek