Les ventes de Fiat sont en chute libre; la 500e pourrait-elle sauver la marque?

Les ventes de Fiat aux États-Unis et au Canada se sont effondrées.

Mais l’annonce de la 500e la semaine prochaine pourrait inverser la tendance.

Fiat a un problème de ventes en Amérique du Nord. La marque vend moins d’une voiture par an pour chacun de ses concessionnaires au Canada et ne fait pas beaucoup mieux aux États-Unis.

Au cours des trois premiers trimestres de 2023, Fiat USA a vendu 425 voitures. Avec 357 concessionnaires aux couleurs de Fiat, cela représente 1,2 voiture par emplacement. La tendance est alarmante, mais si l’on se penche sur les dernières années, les choses semblent encore plus sombres.

En 2022, Fiat a vendu 919 voitures aux États-Unis, ce qui représente toujours moins de trois voitures par concessionnaire. La dernière fois que la marque a franchi la barre des 10 000 voitures vendues, c’était en 2018.

Au Canada, Fiat n’a vendu que 32 véhicules au cours des trois premiers trimestres de 2023. La marque compte environ 90 concessionnaires, ce qui signifie qu’à peine un tiers de ses concessions a réalisé une vente. En 2022, elle n’en a vendu que 47 pour la même période, ce qui signifie qu’elle est continuellement dépassée par des marques comme Ferrari et Bentley. Les ventes totales de Fiat aux États-Unis et au Canada représentent environ six heures de la série F de Ford (qui se vend toujours aussi rapidement).

Quel est le problème ? La marque a peu de produits. La Fiat 500 n’est plus offerte depuis 2019, la 500L et la 124 Spider depuis 2021. Le vieillissant multisegment 500X est donc le seul modèle Fiat en vente aux États-Unis et au Canada. Toutefois, les difficultés de vente de la marque ont commencé avant l’annonce de l’arrêt des modèles.yue

Existe-t-il un potentiel de redressement ? Oui.

Fiat s’apprête à lancer le véhicule électrique 500e au début de 2024. Elle est déjà en vente en Europe depuis 2020, il ne s’agit donc pas d’une technologie de pointe, mais cette fois-ci, Fiat ne s’attend pas à des volumes importants.

Olivier François, PDG de la marque Fiat, a déclaré à la fin de l’année dernière que 10 000 unités étaient suffisantes. « La voiture sera chère », a-t-il déclaré (via Motor Trend). Des modèles en édition limitée à des prix « ridiculement élevés » pourraient en faire partie.

Nous en saurons plus sur les projets concernant la 500e le 5 décembre, date à laquelle Fiat fera une annonce spéciale.