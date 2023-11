Les véhicules Hyundai seront bientôt offerts sur Amazon

Les concessionnaires Hyundai pourront vendre leurs véhicules en inventaire sur Amazon.

Le constructeur va aussi déplacer ses services infonuagiques vers AWS.

À partir de 2025, les véhicules de la compagnie seront équipés d’Alexa.

Outre le lancement de la version nord-américaine du nouveau Santa Fe 2024, Hyundai a annoncé un partenariat avec Amazon plus tôt aujourd’hui au salon de l’automobile de Los Angeles.

Grâce à cet accord, les véhicules Hyundai seront les premiers à pouvoir être achetés sur Amazon, à partir de 2024.

Contrairement à d’autres modèles de vente en ligne mis en place par quelques constructeurs automobiles, les clients n’achèteront pas les véhicules directement auprès de Hyundai.

En effet, les ventes réalisées sur Amazon passeront toujours par les concessionnaires, qui seront chargés de télécharger leurs stocks sur la plateforme du géant de la vente au détail.

Selon le constructeur, cela permettra aux clients de trouver plus facilement le véhicule Hyundai qu’ils souhaitent en rendant possible de voir tous les modèles de la marque dans leur région, en filtrant par options, couleurs et niveaux de finition.

En plus de présenter la même interface Amazon que la plupart des acheteurs connaissent déja, ce modèle commercial se distinguera des ventes traditionnelles en permettant d’achever l’ensemble du processus d’achat sur Amazon avant d’aller chercher la voiture chez le concessionnaire local ou de se la faire livrer chez-soi.

Ce n’est pas la seule façon dont Hyundai et Amazon travailleront ensemble dans les années à venir, puisque le constructeur automobile transférera tous ses services connectés basés sur le cloud vers AWS.

Le fait que ses systèmes basés sur le cloud soient gérés par Amazon Web Services (AWS) plutôt qu’en interne aidera apparemment Hyundai à accélérer sa transformation numérique, ce qui signifie probablement que nous pouvons nous attendre à ce que davantage de services connectés soient disponibles dans leurs véhicules, tels que l’IA générative et l’Internet des objets.

En outre, la collaboration avec Amazon permettra à Hyundai de proposer Alexa directement dans ses systèmes d’info divertissement, ce qui permettra aux conducteurs de contrôler un grand nombre de leurs appareils connectés à l’aide de commandes vocales, y compris les systèmes domestiques intelligents compatibles tels que les thermostats et les systèmes de sécurité. Cette fonctionnalité sera ajoutée en 2025 dans les véhicules de nouvelle génération de l’entreprise.