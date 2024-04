Les véhicules électriques ramassent plus de poussière basée sur les tendances actuelles des ventes de voitures

Les histoires de ralentissement ou de stagnation des ventes de véhicules électriques ont fait les gros titres depuis le début de l’année. Tesla, Ford, GM et d’autres, dont Toyota, ont tous renouvelé ou actualisé leurs engagements en matière d’électrification en fonction des tendances du marché.

Des données récentes indiquent un changement notable dans la vitesse de vente des différents types de voitures, les véhicules électriques (VE) restant désormais beaucoup plus longtemps sur les terrains des concessionnaires que leurs homologues hybrides. Selon une étude approfondie d’iSeeCars portant sur les six derniers mois, les véhicules électriques affichent des taux de vente inférieurs à ceux des autres types de voitures.

Des jours de commercialisation prolongés pour les VE

L’étude révèle qu’en mars 2024, les véhicules électriques mettront en moyenne 70,6 jours pour se vendre aux États-Unis, soit une augmentation de 13,1 jours par rapport à octobre 2023, où la moyenne était de 57,5 jours. Cela contraste avec les véhicules hybrides, qui ont actuellement une moyenne de 49,5 jours sur le marché, montrant une augmentation plus lente en jours par rapport à 37,2 en octobre 2023. Ce ralentissement est évident malgré le ralentissement global des ventes de voitures neuves, avec une moyenne de jours sur le marché passant de 44,4 jours en octobre 2023 à 54,0 jours en mars 2024.

Les vendeurs rapides et les vendeurs lents

L’étude identifie les modèles qui quittent le plus rapidement les terrains et, en bref, s’il y a un logo Toyota dessus, le véhicule part rapidement. Pas moins de cinq des dix voitures neuves les plus rapidement vendues sont des Toyota, à commencer par le Grand Highlander Hybrid, qui trouve un propriétaire en seulement 14,2 jours en moyenne. À l’inverse, le nouveau véhicule électrique le plus rapidement vendu, le Volvo XC40 Recharge, prend plus du double de ce temps, soit 30,2 jours. À l’opposé, la berline Mercedes-Benz EQS se vend en 129,7 jours.

Les 10 voitures neuves les plus rapidement vendues en mars 2024 Rang

Modèle Moyenne de jours sur le marché 1 Toyota Grand Highlander Hybrid 14.2 2 Mercedes-Benz G-Class 18.7 3 Land Rover Range Rover 19.3 4 Toyota Sienna Hybrid 22.9 5 GMC Canyon 23.0 6 Chevrolet Colorado 23.8 7 Toyota Grand Highlander 24.4 8 Cadillac Escalade 26.2 9 Toyota Highlander Hybrid 28.3 10 Toyota Corolla 28.5 Moyenne 54.0

Les 10 VE neufs les plus rapidement vendues en mars 2024 Rang Modèle Moyenne de jours sur le marché 1 Volvo XC40 Recharge 30.2 2 Chevrolet Blazer EV 34.2 3 Volvo C40 Recharge 36.4 4 Kia EV9 37.8 5 Cadillac LYRIQ 40.5 6 Hyundai Kona Electric 47.3 7 BMW iX 48.2 8 Toyota bZ4X 48.3 9 BMW i5 52.1 10 Hyundai Ioniq 5 55.5 Moyenne 70.6

Marché des voitures d’occasion : Un rythme plus soutenu

Le scénario change lorsqu’on examine les voitures d’occasion. Dans l’ensemble, les véhicules d’occasion se vendent 30,5 % plus rapidement qu’il y a six mois, avec une moyenne de 34,2 jours contre 49,2 jours. Le véhicule d’occasion le plus rapidement vendu est le Lexus RX 350h, qui se vend généralement en seulement 12,3 jours. En fait, sept véhicules sur dix sont des véhicules du groupe Toyota, et tous proviennent de constructeurs automobiles japonais.

Les VE d’occasion se vendent également rapidement. Une fois de plus, une marque se distingue et, dans ce cas, il s’agit de Tesla, qui détient trois des quatre VE d’occasion les plus rapidement vendus.

Les 10 voitures d’occasion de 1 à 5 ans les plus rapidement vendues : Mars 2024 Rang Modèele Moyenne de jours sur le marché 1 Lexus RX 350h 12.3 2 Lexus NX 350h 15.8 3 Lexus NX 250 19.8 4 Kia Niro Plug-In Hybrid 20 5 Lexus IS 500 21.4 6 Toyota Highlander Hybrid 21.4 7 Lexus NX 350 21.6 8 Toyota Corolla Hybrid 21.8 9 Mazda MX-5 Miata 22.5 10 Honda CR-V Hybrid 22.9 Moyenne 34.2

Les 10 VE d’occasion les plus vendus : Mars 2024 Rang Modèle Moyenne de jours sur le marché 1 Tesla Model 3 26.2 2 Tesla Model Y 28.1 3 Audi Q4 e-tron 29.1 4 Tesla Model X 29.6 5 Rivian R1S 31.0 6 Chevrolet Bolt EUV 31.7 7 Kia EV6 31.9 8 Tesla Model S 32.0 9 MINI Hardtop 2 Door 33.9 10 Porsche Taycan 34.6 Used EV Average 36.4

Les facteurs économiques en jeu

Karl Brauer, analyste exécutif chez iSeeCars, note que les pressions économiques telles que l’inflation et la hausse des taux d’intérêt incitent les consommateurs à opter pour des voitures d’occasion, qui sont généralement moins chères que les modèles neufs. Cette tendance devrait s’intensifier pendant la période des déclarations d’impôts, qui est historiquement une période de pointe pour l’achat de voitures aux États-Unis.