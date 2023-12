Les solutions de recharge pour votre véhicule électrique à la maison

Vous êtes l’heureux propriétaire d’un véhicule électrique (VE) ou vous envisagez de rejoindre la famille de plus en plus nombreuse des passionnés de VE ? Nous vous en félicitons ! Vous faites un choix éclairé pour l’environnement et votre portefeuille à long terme. L’une des décisions cruciales que vous aurez à prendre consistera à choisir la bonne solution de recharge à domicile pour que votre VE soit toujours prêt pour votre prochaine aventure. Compte tenu du grand nombre d’options disponibles, trouver la solution idéale peut sembler une tâche ardue. Mais n’ayez crainte, cher lecteur, car nous avons tout ce qu’il vous faut !

Pour le moment, les chargeurs de VE à domicile demeurent peu connus. Comme tout article ménager, il existe un délai d’acceptation et une courbe d’apprentissage qui seront rapidement conquis. D’ici quelques années, ces bornes seront aussi communes que les micro-ondes et les lecteurs VHS…

Bon, farce à part, nous allons plonger dans le monde électrisant de la recharge des VE et explorer les principales différences entre les chargeurs portables et domestiques de niveau 2 pour véhicules électriques. À la fin de cet article, vous serez équipé des connaissances nécessaires pour choisir en toute confiance la solution de recharge la mieux adaptée à vos besoins et à votre mode de vie. Alors, attachez votre ceinture et préparez-vous à surfer sur la vague de l’énergie électrique alors que nous nous embarquons dans ce voyage pour simplifier votre expérience de recharge de VE.

Lorsque vous recherchez une solution de recharge domestique pour votre véhicule électrique, il est important de comprendre les différences entre les chargeurs portables et domestiques de niveau 2 pour véhicules électriques. Voici les principales différences entre ces deux types de chargeurs :

Chargeurs portables

Chargeur portable de niveau 1 : Ces chargeurs sont couramment fournis lors de l’achat d’un véhicule électrique neuf. Ces dispositifs, branchés sur une prise de courant domestique standard de 120V, permettent une recharge lente, mais pratique. Bien qu’ils n’offrent pas la rapidité des stations de niveau 2 ou 3, ils constituent un point de départ accessible et idéal pour la recharge à domicile, rendant l’expérience de conduite électrique plus facile pour les nouveaux utilisateurs.

Chargeur portable de niveau 2 : Comme son nom l’indique, ce chargeur est conçu pour faciliter le transport et peut être facilement débranché et déplacé d’un endroit à l’autre. Il s’agit d’une option pratique pour ceux qui doivent recharger leur VE à plusieurs endroits, par exemple à la maison ou au travail, ou pour ceux qui voyagent fréquemment. Dans plusieurs cas, ces chargeurs sont livrés avec un adaptateur qui permet aussi d’être branché sur une prise 120V, offrant une flexibilité impressionnante.

Chargeur domestique de niveau 2 : Ce type de chargeur est généralement installé de manière permanente à un seul endroit, par exemple dans votre garage ou votre entrée. Il s’agit d’une solution plus robuste et fixe, conçue pour une utilisation à long terme à la maison.

Installation

Chargeur portable de niveau 2 : Ces chargeurs ne nécessitent généralement pas d’installation professionnelle, car ils peuvent être branchés sur une prise standard de 240 volts, semblable à celles utilisées pour les sécheuses à linge ou les cuisinières électriques. Toutefois, vous devrez peut-être faire appel à un électricien pour installer une prise compatible s’il n’y en a pas déjà une.

Chargeur domestique de niveau 2 : Ce type de chargeur nécessite une installation professionnelle par un électricien agréé, car il s’agit de relier le chargeur au système électrique de votre maison. Il peut également s’avérer nécessaire de mettre à niveau votre boite électrique pour qu’il puisse supporter la charge supplémentaire.

Vitesse de charge

Les chargeurs portables de niveau 2 et les chargeurs domestiques de niveau 2 offrent des vitesses de charge plus rapides que les chargeurs de niveau 1, qui utilisent une prise standard de 120 volts. En général, les deux types de chargeurs de niveau 2 offrent des vitesses de charge similaires, mais il peut y avoir de légères variations en fonction des modèles spécifiques et des capacités du chargeur embarqué du véhicule.

Caractéristiques

Chargeur portable de niveau 2 : Ces chargeurs sont souvent dotés de fonctions de base telles que le réglage du courant de charge et un certain niveau de protection intégrée, comme la protection contre les surintensités et les surchauffes. Toutefois, ils peuvent être dépourvus des fonctions avancées que l’on trouve dans certains chargeurs domestiques de niveau 2. Le prix du chargeur impacte typiquement la présence de ces fonctionnalités.

Chargeur domestique de niveau 2 : les chargeurs domestiques sont souvent dotés de fonctions supplémentaires, telles que la connectivité Wi-Fi, les capacités de charge intelligente, la programmation et la surveillance de l’énergie. Ces fonctions peuvent vous aider à optimiser votre expérience de charge et à gérer plus efficacement votre consommation d’énergie. Elles peuvent aussi vous permettre de suivre l’état de charge de votre véhicule en temps réel.

Prix

Chargeur portable de niveau 2 : En général, ces chargeurs sont plus abordables que les chargeurs domestiques de niveau 2, car ils possèdent moins de fonctions avancées et ne nécessitent pas d’installation professionnelle. Par contre, ceux qui disposent de prises multifonctionnelles se détaillent pour des montants qui se rapprochent ou même dépassent ceux des chargeurs domestiques de niveau 2 de base.

Chargeur domestique de niveau 2 : les chargeurs domestiques sont généralement plus chers, en raison de leurs fonctions supplémentaires et du coût de l’installation par un professionnel. Au final, c’est habituellement les frais de raccordement qui représentent aisément 50 % de l’investissement total. Cela dit, pratiquement toutes nouvelles constructions et même les rénovations importantes apportées à une maison prévoiront les installations de bornes de recharge à domicile. Certaines villes offrent aussi de l’aide financière pour ces travaux.

Lorsque vous choisissez une solution de recharge à domicile, tenez compte de vos besoins spécifiques, de votre budget et de vos habitudes de recharge. Si vous avez besoin d’une option polyvalente et portable, un chargeur portable de niveau 2 peut être le bon choix. En revanche, si vous recherchez une solution de recharge plus permanente et plus riche en fonctionnalités, un chargeur domestique de niveau 2 peut s’avérer plus adapté.