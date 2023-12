Les semi finalistes pour le titre de Voiture Canadienne de l’Année sont annoncés

C’est la première ronde pour trouver quatre récipiendaires.

Les prix seront décernés en Février au salon de l’auto de Toronto.

L’Association des journalistes automobiles du Canada vient de dévoiler les 20 finalistes de son prix de la Voiture canadienne de l’année. Les 20 finalistes sont répartis en quatre catégories : Voiture de l’année, Utilitaire de l’année, Voiture électrique de l’année et Utilitaire électrique de l’année.

Pour la voiture canadienne de l’année, les cinq demi-finalistes sont l’Acura Integra Type S, la Honda Accord, la Subaru Impreza, la Toyota GR Corolla et la Toyota Prius.

Dans la catégorie Véhicule utilitaire canadien de l’année, les cinq demi-finalistes sont le Genesis GV70, le Honda CR-V, le Mazda CX-90, le Subaru Crosstrek et le Toyota Grand Highlander.

Les demi-finalistes dans la catégorie Voiture électrique canadienne de l’année sont la BMW i4, la Genesis Electrified G80, la Hyundai Ioniq 6, la Lucid Air et la Toyota Prius Prime. La catégorie électrique est ouverte aux VÉ et VHR dont l’autonomie électrique est plus que minimale.

Les demi-finalistes du prix du véhicule utilitaire électrique canadien de l’année sont le Genesis Electrified GV70, le Hyundai Ioniq 5, le Kia EV9, le Mazda CX-90 PHEV et le Nissan Ariya.

Les prix de la Voiture canadienne de l’année sont les seuls prix automobiles du pays où chaque véhicule est conduit par ceux qui votent pour lui. Près de 50 jurés de l’AJAC d’un océan à l’autre conduisent les véhicules dans des conditions réelles avant de voter.

Trois finalistes seront annoncés en janvier, et les prix de la Voiture canadienne de l’année 2024 seront remis lors du Salon international de l’automobile de Toronto, le 15 février.