Les roues arrière directrices sont populaires sur les VE selon ZF

Le plus grand fournisseur prévoit de doubler les ventes de systèmes de direction arrière

Le système de direction arrière s’oppose à l’allongement de l’empattement des véhicules électriques

Une nouvelle caractéristique automobile se développe presque aussi vite que les modèles qui l’utilisent. La direction arrière n’est pas nouvelle, mais elle est proposée sur de plus en plus de VE, ce qui stimule la demande pour le matériel qui la rend possible.

« Il y a une tendance claire à proposer des roues arrière directrices qui est causée par le passage à l’e-mobilité », a déclaré Pete Holdmann, nouveau membre du conseil d’administration de ZF pour sa division Chassis Solutions, à Automotive News Europe.

ZF a énoncé à ANE que la demande est si forte qu’elle ajoute des lignes d’assemblage pour répondre à la demande. De nouvelles lignes dans des usines au Mexique et en Chine sont en train d’être mises en service pour aider les cinq lignes de l’usine principale de l’entreprise à Lebring, en Autriche.

Holdmann a déclaré à l’ANE qu’il s’attendait à ce que le volume des ventes de systèmes de direction à roue arrière double au cours des deux prochaines années, soit environ 300 millions d’euros par an. L’entreprise a construit 1,64 million d’unités de ce qu’elle appelle Active Kinematics Control depuis 2013.

L’augmentation de la demande est due à l’empattement plus long des voitures électriques par rapport à leurs homologues à essence. L’empattement long (parce qu’il n’y a pas de moteur à essence à placer sous le capot) signifie plus d’espace dans l’habitacle. Il implique également un plus grand rayon de braquage, et c’est là que la direction des roues arrière entre en jeu.

En ville, le braquage des roues arrière en sens inverse peut réduire le rayon de braquage jusqu’à 10 %. À plus grande vitesse, le même système permet d’améliorer la stabilité du véhicule. Ce système est proposé sur les voitures de sport et les modèles de luxe, et même sur les camionnettes, en raison de son double effet.