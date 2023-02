Les prix canadiens du Chevrolet Equinox 2023 commencent à 30 347$

Le Chevrolet Equinox 2023 est offert en quatre versions.

La traction intégrale est comprise dans les deux versions les plus dispendieuses.

Sélectionner toutes les options sur le modèle Premier peut faire monter le prix jusqu’à 50 292$.

Chevrolet a dévoilé l’Equinox EV, un VUS électrique compact qui remplacera l’Equinox à essence en 2024. En attendant, l’actuel Chevrolet Equinox 2023 continue d’être une option populaire dans son segment grâce à sa valeur.

Voici un regard détaillé de sa structure de prix au Canada :

Le Chevrolet Equinox 2023 est offert en quatre niveaux de finition dont les prix varient de 30 347 $ à 38 647 $ avant les options, qui peuvent faire grimper le prix du Premier tout équipé à 50 292 $.

Toutes les versions sont propulsées par le même moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre depuis que le moteur 2,0 litres, plus puissant, a été retiré après l’année-modèle 2021. Ce groupe motopropulseur délivre 175 chevaux et 203 lb-pi de couple à la chaussée via une transmission automatique à six vitesses.

De série, les modèles LS et LT sont à traction avant, tandis que les modèles RS et Premier sont équipés d’une transmission intégrale. La transmission intégrale peut être ajoutée aux modèles LS et LT moyennant un supplément de 2 400 $.

L’Equinox 2023 d’entrée de gamme est le LS qui est équipé de caractéristiques telles que l’entrée sans clé avec démarrage par bouton-poussoir, des jantes en alliage de 17 pouces, des phares automatiques à DEL, des rétroviseurs extérieurs chauffants, un écran monochrome de 3. 5 pouces dans le combiné d’instruments, la suppression active du bruit, un écran d’info divertissement de 7 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, le régulateur de vitesse, les sièges avant chauffants, les services connectés OnStar, le démarrage à distance, la fonction hot spot Wi-Fi et le Chevrolet Safety Assist qui comprend l’alerte de collision avant, le freinage pour les piétons, l’indicateur de distance de suivi, l’assistance au maintien dans la voie et les feux de route automatiques.

Le groupe Commodité LS ajoute des vitres arrière teintées, un siège conducteur à 8 réglages électriques et un support lombaire conducteur à 2 réglages électriques.

Le LT débute à 32 447 $ en version FWD ou à 34 847 $ lorsqu’il est équipé de la transmission intégrale. Pour ce supplément, ce modèle ajoute des coques de rétroviseur de la couleur de la carrosserie, des moulures de fenêtre brillantes, des feux de jour à DEL, un écran d’information du conducteur de 4,2 pouces en couleur, des miroirs éclairés dans les pare-soleil, un rangement pour lunettes de soleil au plafond, des leviers de déverrouillage des sièges arrière dans le compartiment à bagages et une sellerie en tissu gris en option.

Ce modèle peut également être commandé avec le groupe Édition Grande Expédition LT, un ensemble de 3 845 $ qui comprend un toit ouvrant panoramique, une doublure de coffre, le système de climatisation automatique bizone, un écran tactile de 8 pouces, des capteurs de stationnement avant et arrière, un système de caméra à 360 degrés, un régulateur de vitesse adaptatif, des rétroviseurs rabattables électriquement, un volant chauffant gainé de cuir, un hayon électrique, des logos noeuds papillon noirs et des doublures de plancher avant et arrière.

Chaque LT peut également bénéficier du groupe Confiance et Commodité qui comprend l’aide au stationnement avant et arrière, la climatisation bi-zone, le volant gainé de cuir et le hayon électrique.

Le RS est le niveau de finition le plus sportif de l’Equinox. Disponible uniquement avec la transmission intégrale, cette version à 37 442 $ ajoute des jantes en alliage de 19 pouces peintes en noir, le groupe Confiance et commodité, des feux arrière à DEL et des rails latéraux montés sur le toit.

Le RS peut être commandé avec un groupe RS Plus qui regroupe d’autres ensembles pour apporter un toit ouvrant panoramique, un écran tactile de 8 pouces, un régulateur de vitesse adaptatif, une caméra à 360 degrés et des ports de données USB dans la console centrale avant, pour un coût de 2 355 $.

Les conducteurs qui souhaitent une sellerie en cuir peuvent choisir le groupe Cuir RS de 1 895 $ qui remplace le tissu par du cuir noir Jais et ajoute un système audio Bose à 7 haut-parleurs.

Comme pour les LS et LT, le RS peut être équipé de l’alerte de circulation transversale arrière ainsi que de la surveillance des angles-morts et des capteurs de stationnement pour 235 $.

La version haut de gamme Premier comprend des jantes de 18 pouces, des poignées de porte chromées, des phares antibrouillard, un hayon électrique mains libres, la surveillance des angles-morts avec alerte de circulation transversale arrière, une caméra de recul haute définition, un rétroviseur à atténuation automatique, des réglages de mémoire pour le siège du conducteur, une sellerie en cuir perforé, une télécommande HomeLink, la recharge sans fil et une grande partie du contenu qui est en option sur les autres niveaux de finition pour un prix de 38 647 $.

Un ensemble Premier Plus de 4 295 $ ajoute un siège passager à 8 réglages électriques, un toit ouvrant panoramique, une doublure de chargement, un système de navigation, des roues de 19 pouces, des sièges arrière chauffants, des sièges avant ventilés, un régulateur de vitesse adaptatif et une aide au stationnement automatique.

Les autres ensembles disponibles sur l’Equinox 2023 comprennent l’ensemble Chrome qui apporte des touches chromées aux modèles LS et LT pour un prix de 1 305 $, l’édition Minuit de 895 $ qui remplace le chrome par du noir brillant sur le LS, et l’ensemble Éléments Noircis de 1 290 $ qui fait de même sur le LT.

Les acheteurs qui veulent un traitement similaire sur un Equinox de catégorie Premier devront opter pour l’Édition Distinction, qui comprend des garnitures intérieures noires et des bandes rouges sur les roues de 19 pouces noires lustrées.

En outre, les modèles LT, RS et Premier offrent le groupe «En Route», qui comprend des barres transversales de galerie de toit et des marchepieds moulés pour un prix de 1 435 $.

Diverses solutions de gestion du chargement, des couleurs de peinture disponibles et des tapis de sol complètent la longue liste d’options et d’accessoires disponibles pour le Chevrolet Equinox 2023.