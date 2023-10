Les premiers Américains à réserver la Kia EV9 recevront un chargeur portable Webasto Go pour VE

La révolution des véhicules électriques concerne autant les voitures que l’infrastructure qui les soutient. Le besoin de solutions de charge efficaces et polyvalentes est primordial et Webasto est à la tête de cette charge (jeu de mots). Alors que le 2024 EV9 est l’ambitieuse incursion de Kia dans le segment des VUS tout électriques, c’est le soutien d’une technologie telle que le chargeur portable double tension Go de Webasto qui améliorera l’expérience des propriétaires.

Mise à niveau de la recharge

Du 16 octobre au 27 novembre, toute réservation de la Kia EV9 est accompagnée d’une opportunité de recevoir le chargeur portable Webasto Go Dual-Voltage EV. Conçu pour être à la fois polyvalent et efficace, ce chargeur garantit à ceux qui sont au volant d’une EV9 d’avoir toujours à portée de main un réapprovisionnement rapide en énergie.

Un partenariat axé sur le développement durable

Webasto et Kia ne sont pas seulement des partenaires commerciaux, ce sont des co-voyageurs sur la route d’un avenir durable. Leur alliance remonte à 2022, et la disponibilité du chargeur bi-tension Webasto Go dans les concessions Kia américaines est un clin d’œil à leurs efforts conjoints pour rendre la conduite électrique accessible et sans souci.

Rouler, charger, répéter : l’engagement de Webasto pour des trajets en VE sans encombre

L’attrait du Webasto Go ne s’arrête pas à sa fonction bi-tension. Sa conception garantit qu’il sera toujours à la hauteur, que vous souhaitiez le fixer au mur à votre domicile ou le transporter pour vos longs trajets. Compact, efficace et fiable, ce chargeur témoigne de l’engagement de Webasto à offrir une expérience de charge inégalée.

Chargeur portable double tension pour VE Webasto Go

Nous avons récemment examiné ce chargeur et nous avons trouvé qu’il s’agissait d’un équipement impressionnant. La combinaison de la portabilité et de la polyvalence des capacités de charge de niveau 1 et de niveau 2 en fait une solution de charge idéale, que ce soit à la maison ou en déplacement.

« Collaborer avec Kia America sur leur ambitieux projet EV9 est une affirmation de notre engagement à faire progresser le paysage des véhicules électriques. En intégrant notre chargeur de pointe, nous offrons aux consommateurs plus qu’un simple véhicule — une expérience complète des VE. Nous sommes ravis de faire partie de ce voyage et de soutenir les conducteurs dans leur transition vers un avenir plus vert », a déclaré Christina Di Sano, directrice des ventes, Webasto Charging Systems.

En route vers un avenir électrique

Les synergies entre Webasto et Kia America soulignent une vision collective — conduire la transition vers un monde plus propre et plus vert. Ce type de chargeur pourrait inciter les constructeurs automobiles à proposer des chargeurs bi-tension en équipement standard sur les nouveaux véhicules électriques.