Les Porsche 718 et Macan seront discontinués dans l’UE à la suite de l’entrée en vigueur de nouvelles règles de sécurité

Les anciens modèles ont besoin de mises à jour coûteuses pour rester en vente

Ces modèles Porsche resteront en vente au Canada au moins jusqu’en 2025

Les constructeurs automobiles européens sont contraints de supprimer certains modèles populaires cet été, car ils ne répondent pas aux normes de cybersécurité en vigueur dans l’Union européenne. Parmi les modèles retirés de la circulation figurent des véhicules exclusivement européens, comme le Transporter et la Up ! de Volkswagen, mais aussi des véhicules plus répandus, comme le Porsche Macan, les 718 Boxster et Cayman.

De nouvelles règles destinées à prévenir les piratages automobiles entreront en vigueur le 7 juillet. À partir de cette date, les véhicules vendus — et non plus seulement construits — dans l’Union européenne devront être conformes à ces nouvelles règles. La publication allemande Tagesschau a rapporté l’information en citant le patron de Volkswagen, Thomas Schäfer : « Sinon, nous devrions intégrer une architecture électronique entièrement nouvelle, ce qui serait tout simplement trop coûteux. Ce serait tout simplement trop cher ».

Le rapport indique que la mise à jour des anciens systèmes électriques pour répondre à la nouvelle norme pourrait coûter des millions. Les règles sont entrées en vigueur pour les nouveaux modèles à la mi 2022, mais les anciens modèles de véhicules déjà en vente bénéficiaient d’un délai de grâce de deux ans. Désormais, le constructeur automobile doit prouver qu’il existait un système de protection contre les attaques de piratages informatiques pendant le développement et chez les fournisseurs.

Les Porsche 718 Boxster et Porsche 718 Spyder, ainsi que le Macan, devraient bientôt être lancés en version électrique, mais ils ne sont pas encore commercialisés. Porsche avait également indiqué précédemment son intention de continuer à vendre des modèles à essence en même temps que des véhicules électriques. Il est intéressant de noter que les modèles 718 Cayman GT4 RS et 718 Spyder RS ne sont pas concernés.

L’avantage est que ces règles ne s’appliquent qu’aux véhicules vendus dans l’UE. Le rapport indique que Porsche prévoit toujours de construire les véhicules pour l’exportation. Porsche Canada a confirmé que les trois modèles concernés resteront en vente sur son marché au moins jusqu’à l’année modèle 2025.