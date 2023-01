Les nouveaux véhicules à voir au Salon de l’Auto de Montréal 2023

Le dernier Salon de l’Auto de Montréal à eu lieu en Janvier 2020, quelques semaines avant le début de la pandémie.

L’événement à lieu ne fois de plus au Palais des Congrès.

Le public sera attendu du 20 au 29 Janvier.

Le format actuel du salon de l’auto s’essouffle peut-être, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a rien à voir ou à faire. Le Salon de l’auto de Montréal a historiquement été l’un des premiers à se tenir en Amérique du Nord chaque année et finalement, après trois longues années, il est de retour.

Si un certain nombre de constructeurs automobiles ne seront pas présents, d’autres en auront profité pour apporter tout ce qu’ils pouvaient. Ainsi, il y aura encore des centaines de voitures, de VUS, de camions et de VÉ à observer et à toucher.

Le Salon de l’auto de Montréal 2023 ouvre ses portes au public le vendredi 20 janvier à 10 heures. Pendant que vous y serez, assurez-vous de jeter un coup d’œil aux véhicules suivants :

Buick Wildcat :

Le Buick Wildcat Concept est un coupé sport électrique qui montre la direction que prendra le style de la marque pour la prochaine décennie. Ce modèle qui n’est pas destiné à la production fera sa première canadienne à Montréal.

Cadillac Lyriq :

La toute nouvelle Lyriq est le tout premier véhicule électrique produit en série par Cadillac et nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un excellent pas dans la bonne direction pour la marque de luxe de GM qui électrifie sa gamme.

Chevrolet Colorado et GMC Canyon :

Les pick-up de taille moyenne Chevrolet Colorado et GMC Canyon ont été largement rafraîchis pour 2023, avec un nouveau look et un nouveau moteur 2,7L turbo repris des Silverado et Sierra. De nouveaux modèles ZR2 et AT4X, axés sur le tout-terrain, sont également ajoutés à la gamme.

Chevrolet Corvette Z06 :

La Z06 est une variante de la Chevrolet Corvette Stingray C8 destinée à la piste. Elle est dotée d’une carrosserie large et d’un moteur V8 5,5 litres à plat qui développe 670 chevaux et dont la sonorité rappelle celle des voitures de course de F1.

Chevrolet Equinox EV :

Chevrolet veut occuper le bas de gamme du marché des VÉ avec l’Equinox EV 2024, un multisegment compact qui sera proposé avec un prix de départ de 30 000 $ aux États-Unis, ce qui en fait le VÉ basé sur la plateforme Ultium le plus abordable de la gamme GM.

Chevrolet Silverado EV :

Ne voulant pas se laisser distancer par Ford, Chevrolet s’apprête à lancer sa propre camionnette électrique, la Silverado EV 2024. Ce camion offrira une autonomie allant jusqu’à 640 kilomètres et une capacité de remorquage pouvant atteindre 20 000 livres lorsqu’il arrivera cet automne.

La gamme GMC Hummer EV :

Le pick-up et le VUS GMC Hummer EV sont tous deux d’énormes camions électriques au style imposant et aux performances impressionnantes, avec jusqu’à 1 000 chevaux et 11 500 lb-pi de couple provenant de trois moteurs électriques qui permettent de passer de 0 à 60 mph en seulement 3 secondes malgré le poids de 9 000 livres du pick-up.

Hyundai SEVEN Concept :

Hyundai a présenté son concept SEVEN à Montréal. Ce grand VUS électrique préfigure le prochain IONIQ 7 qui devrait être le pendant électrique du VUS à trois rangées Palissade.

Hyundai IONIQ 6 :

La Hyundai IONIQ 6 est le deuxième modèle à rejoindre la famille de véhicules électriques IONIQ et l’une des rares berlines à avoir été présentée récemment. Sous son style distinctif, ce modèle partage la plupart de ses composants avec la IONIQ 5 et la KIA EV6.

Kia Niro EV :

Kia a récemment dévoilé une nouvelle génération du Niro pour 2023 qui reprend des éléments mécaniques très similaires au modèle précédent. Cela signifie qu’il y aura toujours trois versions proposées : Hybride, PHEV, et EV.

Lexus RZ :

Lexus présentera le RZ 450e, son premier véhicule électrique, au public canadien pour la première fois la semaine prochaine à Montréal. Basé sur la même plateforme que le Toyota bZ4X et le Subaru Solterra, le Lexus RZ offrira jusqu’à 360 kilomètres d’autonomie.

Subaru Impreza :

En novembre dernier, Subaru a dévoilé la nouvelle génération de l’Impreza qui abandonne la berline pour se concentrer sur le hatchback cinq portes, plus populaire. Comme c’est souvent le cas chez Subaru, le style du nouveau modèle est une évolution plutôt qu’une révolution.

Toyota Prius :

La Toyota Prius est sur le point d’entrer dans sa cinquième génération avec un nouveau modèle qui offre 60 % plus de puissance qu’auparavant et une toute nouvelle orientation stylistique qui devrait contribuer à rajeunir son image. Une version hybride régulière et une version branchable continueront d’être proposées.

VinFast :

VinFast est le premier constructeur automobile vietnamien à pénétrer le marché canadien, et il le fait avec une gamme de quatre VUS électriques entièrement nouveaux : les VF6, VF7, VF8 et VF9. Les deux plus petits de ces modèles, lancés en novembre dernier à Los Angeles, feront leurs débuts canadiens à Montréal.