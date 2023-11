Les modèles hybrides propulsent les ventes de Ferrari, surpassant désormais les modèles à essence

Ferrari a signalé un changement significatif vers les ventes de véhicules hybrides et a augmenté ses prévisions de bénéfices.

Les véhicules hybrides ont constitué 51 % des ventes de Ferrari, dépassant pour la première fois les modèles traditionnels à combustion interne.

La croissance des commandes personnalisées a conduit à une augmentation des attentes de bénéfices annuels du fabricant.

Le bénéfice net de Ferrari a grimpé de 46 % au troisième trimestre, et le carnet de commandes est rempli jusqu’en 2026.

Le Financial Times a souligné une transition notable chez Ferrari, le fabricant emblématique de supercars, avec des ventes de véhicules hybrides dépassant celles de ses homologues à moteur à combustion interne pour la première fois. Ce changement est marqué par le fait que les hybrides représentent plus de la moitié des ventes de l’entreprise au troisième trimestre. Plus précisément, les ventes hybrides de Ferrari ont augmenté à 51 %, une hausse significative par rapport aux 43 % du trimestre précédent et un bond substantiel par rapport aux 19 % de l’année dernière. La crooissance de ces ventes a été principalement alimentée par des modèles tels que la 296 GTB/GTS et l’hypercar hybride haut de gamme SF90.

Malgré la tendance actuelle, Ferrari continue d’augmenter la production de son Purosangue non hybride, suggérant un rééquilibrage potentiel dans les prochains trimestres. L’entreprise reste sur une voie stable vers l’électrification, mais maintient à l’inverse sa production de modèles à essence sans fournir date de fin définitive. Une transition complète vers les véhicules électriques est prévue pour être entamée avec le lancement de son premier modèle entièrement électrique prévu en 2025, projetant que 40 % de sa gamme sera alimentée par batterie d’ici la fin de la décennie.

Les indicateurs de performance financière ont été robustes pour Ferrari, qui ont déclaré un bénéfice net de 332 millions d’euros au troisième trimestre, soit une augmentation de 46 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse des bénéfices est survenue malgré une hausse modeste de 9 % des livraisons de voitures, car l’entreprise a bénéficié d’une augmentation de 24 % de ses revenus à 1,5 milliard d’euros, soutenue par des marges plus élevées grâce aux commandes personnalisées. Par conséquent, Ferrari a relevé ses prévisions de bénéfices ajustés pour l’année à 1,57 milliard d’euros.

De plus, le carnet de commandes de Ferrari est rempli jusqu’en 2026, indiquant une demande soutenue dans toutes les régions, avec la plus forte croissance observée dans les Amériques. Le rapport du Financial Times encapsule une période significativede succès économique et de réorientation stratégique pour Ferrari, dans un contexte d’évolution des préférences des consommateurs et d’une poussée de l’industrie vers les véhicules hybrides et électriques.