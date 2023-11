Les législateurs américains s’inquiètent de la pénétration des VEs Chinois en sol américain

L’afflux potentiel de véhicules électriques chinois sur le marché américain suscite de plus en plus d’inquiétudes, ce qui a incité le président Biden à envisager d’augmenter les droits de douane sur les voitures chinoises.

Cette appréhension trouve son origine dans le coût élevé des véhicules électriques aux États-Unis, qui pourrait permettre aux constructeurs automobiles chinois de s’implanter solidement sur le sol américain. Les législateurs ne s’inquiètent pas seulement des exportations directes de la Chine, mais aussi de la possibilité pour les entreprises chinoises d’exporter des voitures vers les États-Unis à partir du Mexique. Cette stratégie permettrait de contourner les barrières existantes, en exploitant l’accès préférentiel au marché américain prévu par les accords de libre-échange.

Au niveau international, des préoccupations similaires sont partagées par l’Union européenne, qui a pris des mesures pour empêcher les VE chinois d’envahir son marché. L’Alliance pour l’innovation automobile, qui représente les principaux acteurs du secteur automobile tels que Toyota, Ford, VW et GM, s’est inquiétée de la domination potentielle de la Chine sur la chaîne d’approvisionnement des batteries pour véhicules électriques et, plus largement, sur le marché de l’automobile aux États-Unis.

Selon Reuters, la réponse législative comprend un appel au maintien, voire à l’augmentation des droits de douane sur les automobiles chinoises. Cette mesure vise à endiguer l’augmentation des importations chinoises, une politique initialement introduite sous l’ère du président Trump et étendue par la suite par le président Biden. En outre, les législateurs plaident en faveur d’une nouvelle enquête au titre de l’article 301 afin d’évaluer les dommages potentiels que les véhicules chinois pourraient causer à l’industrie automobile américaine et à sa main-d’œuvre. Cette enquête explorerait également les mesures à prendre pour contrer les ambitions stratégiques de la Chine de dominer le marché mondial de l’automobile.

Un aspect crucial de cette situation est le rôle des marques automobiles occidentales telles que Tesla et Buick, qui disposent d’importantes capacités de production en Chine. De nombreux VE exportés de Chine sont produits par ces marques occidentales, ce qui témoigne de la complexité et de l’imbrication de l’industrie automobile mondiale. Les législateurs américains soulignent la nécessité d’une réponse internationale coordonnée pour freiner la demande de VE chinois sur les marchés américains et alliés. Cette situation présente une dichotomie difficile : soit rendre les importations chinoises prohibitives, soit accélérer la conception, le développement et la fabrication de VE aux États-Unis.

Alors que le débat se poursuit, les implications de ces mesures proposées sur le marché automobile mondial, les relations commerciales internationales et l’avenir des véhicules électriques continuent de susciter un vif intérêt et de faire l’objet d’un examen minutieux.