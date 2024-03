Les Hyundai Tucson et Santa Cruz 2025 rafraîchis seront présentés au salon de New York

Les utilitaires compacts de Hyundai se renouvellent

Nouvel habitacle, nouvelles technologies, même puissance

Hyundai rafraîchit le multisegment Tucson 2025 et les pick-up Santa Cruz. Les deux véhicules seront dotés d’un nouvel habitacle et d’un nouveau style et seront dévoilés au salon international de l’automobile de New York le 27 mars.

Le Hyundai Santa Cruz a été lancé pour la première fois en 2021. Le premier pick-up de Hyundai sur le marché nord-américain était basé sur le Tucson et est arrivé juste à temps pour affronter le Maverick de Ford dans le cadre du retour du petit camion.

Hyundai a déclaré que le Santa Cruz 2025 bénéficiera d’un design plus agressif, ajoutant de la robustesse à l’extérieur. Il bénéficiera également d’une meilleure ergonomie grâce à un nouvel habitacle, ainsi que de nouvelles aides à la conduite. Hyundai a également déclaré qu’il aura des « capacités améliorées ».

Le Tucson 2025 fera également l’objet de modifications esthétiques. Le Hyundai Tucson aura « une apparence plus imposante », un nouvel éclairage avant et de nouvelles jantes. Il bénéficiera également d’améliorations de l’habitacle et de nouvelles technologies, à l’instar du Santa Cruz.

Aucun changement n’a été annoncé en ce qui concerne le groupe motopropulseur, le Santa Cruz devrait donc conserver sa paire de moteurs de 2,5 L. L’un de 191 ch et une version turbocompressée de 281 ch. Le Tucson devrait également conserver son quatre cylindres de 2,5 litres de 187 ch, son modèle turbo-hybride de 1,6 L et le VEHR qui offre jusqu’à 51 km d’autonomie.

La révélation a lieu lors de la journée presse du salon de New York, et plus de détails sont à prévoir.