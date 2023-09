Les géants de l’automobile veulent maintenir l’interdiction des véhicules à essence pour 2030 au Royaume-Uni

Les principaux constructeurs automobiles, dont Ford, BMW et JLR, demandent des éclaircissements au gouvernement britannique concernant le report proposé de l’interdiction des moteurs à combustion interne (ICE) pour 2030.

Lisa Brankin, présidente de Ford au Royaume-Uni, souligne l’importance de l’interdiction des ICE pour 2030 pour une transition électrique réussie.

BMW et JLR insistent sur la nécessité de politiques claires concernant les véhicules zéro émission.

La SMMT estime que la confusion autour de la politique climatique pourrait entraver la transition du Royaume-Uni aux véhicules électriques.

Au milieu des discussions au sein du gouvernement britannique sur un éventuel report de son ambitieuse interdiction des ventes de voitures à essence et diesel pour 2030, des acteurs majeurs de l’automobile comme Ford, BMW et Jaguar Land Rover (JLR) ont exprimé leurs préoccupations. Ils soulignent l’importance de respecter le calendrier actuel pour garantir une transition fluide et claire vers les véhicules électriques (VÉ).

Lisa Brankin, présidente de Ford au Royaume-Uni, a prévenu que tout assouplissement de l’objectif de 2030 pourrait compromettre les efforts du pays en matière d’électrification. Ford estime que cette échéance est essentielle pour accélérer ses initiatives en matière de VÉ, Brankin soulignant le besoin “d’ambition, d’engagement et de cohérence » de la part du gouvernement. Elle a mentionné les importants investissements de Ford au Royaume-Uni, s’élevant à £430 millions (531 millions de dollars US), alignés sur l’objectif de 2030. De plus, Ford s’est précédemment engagé à ne vendre en Europe que des véhicules entièrement électriques d’ici la fin de la décennie et a investi £380 millions (470 millions de dollars US) supplémentaires dans son usine de Halewood pour produire des composants de VÉ.

Cependant, l’ambiguïté actuelle entourant l’interdiction des ICE, en particulier concernant les véhicules hybrides et leurs capacités zéro émission, a laissé l’industrie dans l’attente de clarifications. Un porte-parole de BMW au Royaume-Uni a fait écho à ce sentiment, soulignant l’importance de directives claires pour les véhicules zéro émission. Notamment, BMW, qui fabrique des voitures Mini et Rolls-Royce au Royaume-Uni, est un acteur majeur du paysage automobile du pays.

De même, Jaguar Land Rover, propriété de Tata Motors en Inde et reconnu comme le plus grand constructeur automobile de Grande-Bretagne en termes de production, a exprimé son souhait de certitude quant aux politiques climatiques du Royaume-Uni.

Renforçant les préoccupations, la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) a souligné que toute ambiguïté dans la politique climatique pourrait freiner la progression du pays vers la mobilité électrique. Mike Hawes, PDG de la SMMT, a souligné que pour que les consommateurs passent en toute confiance aux VÉ, un message gouvernemental clair, des incitations attrayantes et une infrastructure de recharge robuste sont indispensables.

En conclusion, bien que l’industrie automobile britannique reconnaisse les récents engagements des principaux acteurs pour la production de VÉ, un appel collectif est lancé pour une clarification des politiques afin de garantir que la nation reste sur la voie d’une transition réussie et claire vers les véhicules électriques, surtout d’ici 2030.