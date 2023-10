Les Ford Explorer et Lincoln Aviator hybrides ne reviendront pas en 2024

Une trop faible demande est à blâmer, du moins pour l’Explorer.

L’Explorer et l’Aviator recevront une mise à jour en 2025 qui pourrait ramener les hybrides.

La version destinée à la police du Ford électrifié sera toujours disponible.

Alors que la plupart des constructeurs automobiles ajoutent fréquemment de nouveaux modèles électriques et hybrides à leurs gammes, Ford a décidé d’abandonner la version électrifiée de deux de ses VUS.

En effet, le Ford Explorer et le Lincoln Aviator ne seront plus disponibles en version hybride à partir de l’année modèle 2024.

Selon le constructeur, cette décision surprenante est le résultat d’un manque de demande de la part des consommateurs pour l’Explorer hybride. Lincoln n’a pas encore expliqué pourquoi il abandonne également l’Aviator PHEV, mais comme celui-ci partage sa plateforme et son usine d’assemblage avec l’Explorer, il n’était probablement pas très logique de ne garder que ce modèle en vie sur le plan financier.

Cela dit, la version police-interceptor de l’Explorer hybride continuera d’être proposée aux forces de l’ordre en Amérique du Nord.

Actuellement, le Ford Explorer hybride est propulsé par un moteur V6 de 3,3 litres et un moteur électrique, développant une puissance combinée de 318 chevaux et affichant une consommation moyenne de seulement 8,7 litres aux 100 kilomètres.

Bien qu’il soit étroitement lié à l’Explorer, le Lincoln Aviator bénéficie d’un groupe motopropulseur hybride qui lui est propre. Ce système branchable utilise un moteur V6 turbocompressé de 3,0 litres, un moteur électrique et une batterie de 13,6 kWh. L’Aviator Grand Touring dispose ainsi d’une autonomie entièrement électrique d’environ 34 kilomètres, en plus d’une puissance de 494 chevaux et d’un couple de 630 lb-pi.

Étant donné que la plupart des constructeurs automobiles, y compris Ford, travaillent à l’électrification, des rumeurs circulent selon lesquelles le rafraîchissement de mi-cycle prévu pour l’Explorer et l’Aviator en 2025 pourrait faire revenir les groupes motopropulseurs hybrides dans la gamme après une interruption d’un an, probablement sous une forme actualisée.

Par contre, Ford a déjà confirmé qu’il ne vendrait pas la version hybride du nouveau pick-up compact Ranger en Amérique du Nord, car il estime que le marché est saturé d’options hybrides, ce qui n’augure rien de bon pour un retour des Explorer et Aviator hybrides.

Source : Carscoops