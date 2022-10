Les 10 véhicules hybrides branchables 2023 avec la meilleure autonomie et les autres

Alors que la popularité des véhicules électriques est en pleine croissance depuis 18 mois, les constructeurs proposent également plusieurs nouveautés en matière de véhicules hybrides branchables ou PHEV.

Ces véhicules sont dotés à la fois d’un moteur électrique et d’un moteur à essence comme un véhicule hybride traditionnel, mais leur batterie a une plus grande capacité de sorte qu’ils peuvent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres en mode 100% électrique. Il s’agit donc d’un entre-deux entre les véhicules électriques et les véhicules hybrides qui ne peuvent rouler en mode électrique sur quelques kilomètres.

Si l’on recule de quelques années, les véhicules hybrides enfichables offraient rarement plus de 30 kilomètres d’autonomie sur papier, soit trop peu pour même effectuer nos déplacements quotidiens sans devoir avoir recours au moteur à essence. Or, les avancées technologiques des dernières années permettent aux constructeurs d’offrir plus d’autonomie de sorte qu’avec plusieurs modèles sur cette liste, on peut concevoir d’aller au boulot toute la semaine, par exemple, sans utiliser de carburant.

D’ailleurs, tous les véhicules PHEV dans le top 10 de 2023 offrent plus de 60 kilomètres d’autonomie. Il s’agit d’une première pour le segment des véhicules hybrides branchables.

Voici donc les 10 véhicules hybrides branchables 2023 avec la meilleure autonomie.

Range Rover PHEV 2023 – 77 kilomètres estimés

On attend encore les chiffres officiels d’autonomie selon l’EPA pour le nouveau Range Rover PHEV 2023. Son moteur hybride enfichable propose 434 chevaux et une batterie de 38,4 kWh qui offre selon les récentes évaluations environ 77 km d’autonomie 100% électrique. L’autonomie est donc impressionnante, mais son prix de plus de 135 000 $ n’est pas à la portée de la majorité des budgets.

Range Rover Sport PHEV 2023 – 77 kilomètres estimés

Le Range Rover Sport PHEV 2023 propose la même autonomie que son grand frère décrit précédemment, mais à un prix un peu plus « accessible ». On attend aussi la confirmation de l’EPA sur l’autonomie du Range Rover Sport, mais il est fort probable qu’il demeure au sommet du créneau.

Toyota RAV4 Prime 2023 – 68 kilomètres

Le Toyota RAV4 Prime est certainement une des raisons de l’engouement actuel envers les véhicules hybrides branchables. Doté d’une batterie de 18,1 kWh et d’une puissance de 302 chevaux, le RAV4 Prime offre 68 kilomètres d’autonomie ce qui est très impressionnant. Il est aussi éligible aux rabais fédéraux et provinciaux complets ce qui permet d’économiser jusqu’à 13 000 $ sur le prix d’achat.

Le problème du Toyota RAV4 Prime est que l’offre ne peut soutenir la demande et on parle d’une attente de deux ans pour le modèle au moment d’écrire ces lignes…

Mitsubishi Outlander PHEV 2023 – 65 kilomètres

Tout nouveau avec de nouvelles technologies et surtout, une batterie plus imposante, le Outlander PHEV 2023 offre 61 kilomètres d’autonomie officiellement. Il arrive au début de 2023 avec un moteur plus puissant et plus d’espace à l’intérieur également. La première génération du Outlander PHEV a connu énormément de succès et ce second modèle devrait en connaitre tout autant, sinon plus.

Volvo S60 Recharge 2023 – 64 kilomètres

Des améliorations importantes apportées à la batterie des modèles Volvo Recharge PHEV en 2023 assurent une autonomie presque doublée cette année pour les modèles hybrides branchables de la marque. La grande gagnante est la berline S60 Recharge qui offre 64 kilomètres d’autonomie.

Volvo V60 Recharge 2023 – 64 kilomètres

Comme la S60 Recharge, la version familiale V60 Recharge chez Volvo reçoit aussi une améliorations significative de son autonomie. On parle de plus du double du modèle précédent.

Ford Escape PHEV 2023 – 61 kilomètres

Le Ford Escape PHEV se démarque en offrant une excellente autonomie et un prix relativement accessible. Sa batterie de 14.4 kWh est aidée par le fait que le Escape PHEV n’est pas offert avec la traction intégrale. Il peut donc parcourir plus de 60 kilomètres, mais ceux et celles qui veulent un VUS à rouage intégral seront peut-être déçus.

Lexus NX 450h+ 2023 – 61 kilomètres

Le Lexus NX450h+ est arrivé sur le marché en 2022. Tout nouveau au sein d’une gamme Lexus NX redessinée de A à Z, le Lexus NX450h+ propose essentiellement la même motorisation hybride branchable que le Toyota RAV4 Prime. Il s’agit du modèle le plus puissant de la nouvelle gamme NX également et à peu près la seule option intéressante à l’heure actuelle dans le segment des VUS compacts de luxe à motorisation hybride branchable.

Lexus RX 450h+ 2023 – 61 kilomètres – estimés

On a pas encore la confirmation officielle de l’autonomie du Lexus RX 450h+, mais lors de notre essai nous avons noté une autonomie affichée de plus de 60 kilomètres.

Volvo S90 Recharge 2023 – 61 kilomètres

Comme les autres modèles de la gamme Volvo Recharge en 2023, la grande berline S90 a droit a une augmentation significative de son autonomie.

Volvo XC90 Recharge 2023 – 58 kilomètres

Le Volvo XC90 Recharge 2023 double son autonomie 100% électrique cette année, passant de 29 km à 58 km.

Volvo XC60 Recharge 2023 – 58 kilomètres

Comme le XC90 Recharge, le XC60 Recharge 2023 double son autonomie cette année.

Hyundai Tucson PHEV 2023 – 53 kilomètres

Avec 53 kilomètres d’autonomie, il n’égal pas le Toyota RAV4 Prime, mais si Hyundai est en mesure d’en construire beaucoup, plusieurs acheteurs en attente d’un RAV4 Prime pourraient se tourner vers le Tucson PHEV. Surtout que ce dernier offre un habitacle très moderne, beaucoup d’équipement et un prix intéressant même s’il n’a pas droit aux mêmes rabais que le RAV4 Prime.

Kia Sorento PHEV 2023 – 51 kilomètres

Nouveau l’an dernier, le Sorento PHEV propose plus de 50 kilomètres d’autonomie et un habitacle pouvant accueillir trois rangées. C’est donc le premier VUS intermédiaire à offrir un moteur hybride branchable et il pourrait s’avérer intéressant pour les familles qui ont besoin d’espace et qui veulent économiser à la pompe.

Hyundai Santa Fe PHEV 2023 – 50 kilomètres

Basé sur le Sorento PHEV, il offre sensiblement les mêmes caractéristiques, mais sans la troisième rangée de sièges. Il est cependant plus spacieux que le RAV4 Prime, le Tucson PHEV ou encore le Ford Escape PHEV.

Chrysler Pacifica PHEV 2023 – 50 kilomètres

La seule minifourgonnette hybride enfichable disponible à l’heure actuelle, la Chrysler Pacifica PHEV est certainement le modèle le plus polyvalent sur cette liste. Le modèle est à traction seulement, mais vous avez tout de même une excellente autonomie. De quoi aller aux pratiques de hockey sans se soucier de mettre de l’essence le dimanche matin.

Voici d’autres modèles hybrides enfichables disponibles sur le marché en 2023.

BMW X5 xDrive45e PHEV 2023 – 45 kilomètres

Toyota Prius Prime 2023 – 40 kilomètres

Jeep Grand Cherokee 4xe 2023 – 40 kilomètres

Porsche Cayenne e-Hybrid 2023 – 35 kilomètres

BMW 330e 2023 – 37 kilomètres

Jeep Wrangler 4xe 2023 – 34 kilomètres