Les 10 véhicules électriques les plus vendus au Canada en 2022

L’année 2022 a été une autre année difficile pour l’industrie automobile au Canada, avec une chute de près de 20 % des ventes globales. Les problèmes de production qui ont étranglé les inventaires des concessionnaires et la hausse des prix et des taux d’intérêt au cours de la seconde moitié de l’année se sont combinés pour rendre incroyablement difficile l’achat d’un nouveau véhicule l’an dernier. Cependant, les ventes de 2022 Canada étaient un peu plus roses en ce qui concerne les véhicules électriques.

Non pas que les VÉs n’aient pas été confrontés aux mêmes problèmes que n’importe quel autre véhicule l’an dernier, mais au moins 2022 a vu le lancement ou le début de la production de plusieurs nouveaux modèles, contribuant à propulser les ventes globales du segment. Des noms importants comme la Hyundai IONIQ 5, la Volkswagen ID.4 et la Kia EV6 ont été des acteurs importants en 2022, tout comme quelques véhicules électriques de luxe comme le BMW iX, qui a connu une première année réussie.

Bien sûr, Tesla est resté le champion des ventes de VÉs au Canada, terminant premier et deuxième avec la Model 3 et le Model Y respectivement. Comme toujours, les ventes de Tesla au Canada ne sont pas officiellement déclarées. Néanmoins, les chiffres ci-dessous, fournis par le centre de données d’Automotive News, sont généralement considérés comme étant aussi précis que possible en ce qui concerne les ventes de Tesla.

La Tesla Model 3 a été le véhicule électrique le plus vendu au Canada en 2022, avec environ 14 400 unités vendues. Le Model Y a sauté par-dessus le Kona EV pour prendre la deuxième place l’année dernière avec environ 8 000 unités, tandis que la Mustang Mach-E est passée de la 5e place en 2021 à la troisième.

Le Hyundai Kona EV, qui a terminé comme deuxième EV le plus vendu au Canada en 2021, a chuté à la quatrième place, principalement parce que la IONIQ 5, qui a terminé à la cinquième place, a connu sa première année complète de production. Avec plus de 10 000 véhicules électriques Hyundai vendus au Canada l’année dernière, Hyundai a surpassé tous les autres constructeurs automobiles au Canada, à part Tesla, en ce qui concerne les ventes totales de VÉs.

La Chevrolet Bolt a également connu une bonne année 2022. GM nous a fourni des chiffres pour la Bolt EUV (6e place) et la Bolt (7e place). Ensemble, la Bolt a vendu 5 963 unités, ce qui la place au 4e rang du classement des VÉ les plus vendus au Canada en 2022. La Volkswagen ID.4 (2 166 unités), la Nissan LEAF (1 542 unités) et la nouvelle Kia EV6 (1 460 unités) complètent le top 10.

Palmarès des 10 véhicules électriques les plus vendus au Canada en 2022… et les autres

Tesla Model 3 – 14 400 unités* Tesla Model Y – 8 000 unités* Ford Mustang Mach-E – 6 048 unités Hyundai Kona EV – 5 665 unités Hyundai IONIQ 5 – 5 037 unités Chevrolet Bolt EUV – 3 399 unités Chevrolet Bolt – 2 564 unités Volkswagen ID.4 – 2 166 unités Nissan LEAF – 1 542 unités Kia EV6 – 1 460 unités** BMW iX – 1 296 unités** Tesla Model X – 1 200 unités* Audi e-tron – 1 154 unités Audi Q4 e-tron – 872 unités** Mazda MX-30 – 812 unités** Tesla Model S – 800 unités BMW i4 – 758 unités** Volvo XC40 – 750 unités* Toyota bZ4X – 702 unités** Kia Soul EV – 691 unités Porsche Taycan – 596 unités Genesis GV60 – 529 unités** Mercedes-Benz EQS – 458 unités** Volvo C40 – 446 unités Kia Niro EV – 433 unités Audi e-tron GT – 223 unités Subaru Solterra – 140 unités** Mercedes-Benz EQB – 38 unités** Jaguar i-PACE – 36 unités Mercedes-Benz EQS VUS – 28 unités** BMW i7 – 10 unités** *Les chiffres de ventes sont estimés ** Le modèle a été mis en vente au courant de 2022. Les chiffres ne représentent pas une année complète de vente.

Le nombre de véhicules électriques en vente au Canada en 2022 a plus que doublé par rapport à l’année précédent. Il sera notamment intéressant de voir comment se développera l’année 2023 pour les véhicules électriques de luxe.

Est-ce que la BMW i7 sera plus populaire que la Mercedes-Benz EQS? Est-ce que le Audi Q4 e-tron, le Mercedes-Benz EQB et le BMW iX viendront gruger considérablement des parts de marché du Tesla Model Y? Tout ça sans compter que plusieurs autres véhicules électriques se joindront à la compétition cette année, à commencer par le Cadillac LYRIQ, plusieurs modèles Chevrolet, VinFast et sa gamme, et d’autres nouveautés chez Mercedes-Benz comme la EQE.

Bref, le palmarès des ventes de véhicules électriques au Canada n’est pas sur le point de se stabiliser.

