Les 10 meilleurs camions EV à vendre aujourd’hui ou demain

La révolution des VE donnera à de nombreuses nouvelles compagnies l’occasion de défier les constructeurs automobiles traditionnels.

Les camions sont très rentables et devraient continuer à l’être à l’avenir.

Les camions ont énormément évolué au cours des dix à quinze dernières années et sont devenus des véhicules de prédilection pour tous les types de travaux. Et par travail, il peut s’agir du transport de la famille, de la chasse, du travail ou tout simplement des déplacements quotidiens. Leur principale faiblesse est l’efficacité, car la plupart d’entre eux ont une soif de carburant quasi insatiable. La combinaison de ce type de carrosserie avec la technologie EV les rend d’autant plus intéressants.

Les gros et lourds camions électriques seront toujours aussi inefficaces, mais ils consommeront des quantités massives d’électrons, bien moins chers (pour l’instant), au lieu de l’or noir. Quoi qu’il en soit, la volonté des consommateurs nord-américains de dépenser d’énormes sommes d’argent pour leurs camions encourage les constructeurs automobiles, nouveaux et anciens, à se lancer dans la course aux camions.

L’avènement des véhicules électriques a ouvert des possibilités pour toutes les entreprises automobiles en plein essor. C’est tellement vrai qu’une jeune entreprise automobile, Rivian, a été la première à produire et à livrer un pick-up électrique. Et ils ne seront pas les derniers, évidemment.

Voici donc dix entreprises qui ont ou vont bientôt assembler et vendre des camions de toutes formes et de toutes tailles. Le point commun est que tous sont entièrement électriques.

Canoo

L’approche de la plateforme modulaire de Canoo fait passer la modularité au niveau supérieur. La même ossature de base peut servir de base à un pick-up à cabine simple ou double, à un monospace et à un véhicule de livraison. L’autonomie devrait atteindre environ 200 miles et la puissance, jusqu’à 350 ch avec une disposition à double moteur.

Chevrolet Silverado EV / GMC Sierra EV

General Motors mise beaucoup sur la révolution des véhicules électriques. Ses batteries et moteurs électriques Ultium ont rapidement fait leur chemin dans de nombreux VE. Toutefois, et c’est un fait indéniable, leur utilisation dans les camions Silverado et Sierra sera le meilleur test de leur validité. Les camions devraient commencer à arriver à l’automne 2023.

Ford F-150 Lightning

Ford a tout fait pour que le nouveau Lightning soit mis sur la route et entre les mains du plus grand nombre possible d’amateurs de camions. Entre critiques dithyrambiques et déceptions massives en matière de remorquage et d’autonomie, le F-150 électrique, bien qu’il soit deuxième sur la route, reste le camion électrique actuel le plus significatif du moment.

Foxconn Model V

La firme Taïwanaise Foxconn a d’énormes projets en matière de véhicules électriques, que ce soit en tant que constructeur de véhicules pour d’autres marques ou en tant que producteur de ses propres voitures, VUS et camions. La camionnette de taille moyenne Model V promet des capacités et des performances décentes grâce à une autonomie prévue de 420 km (261 miles). S’il voit le jour, il sera mis en vente en 2024.

GMC Hummer EV

Le Hummer EV, le premier camion électrique de GM, est une sorte de pièce maîtresse. Malgré tout, ses performances et ses capacités, ainsi que son poids, en ont fait le favori des YouTubers et d’autres personnes, ne serait-ce que pour sa fonction marche du crabe. GMC va étendre la marque Hummer avec de nombreux autres camions dans un avenir proche.

Lordstown Endurance

Lordstown est l’un des projets secondaires de Foxconn. Pour l’instant, le constructeur automobile, dont les activités se succèdent par intermittence, se concentre uniquement sur la livraison de camions pour les flottes commerciales, mais cela devrait changer à l’avenir. Lordstown et Foxconn pourraient également travailler sur un deuxième véhicule. Plus d’informations à venir !

Ram 1500 EV

On ne sait pas grand-chose pour l’instant sur le pick-up électrique Ram, mais on peut s’attendre à ce que le camion soit très beau, et puissant, au début, et cher. Les batteries devraient provenir de LG Chem et l’autonomie devrait dépasser 450 km. Nous en saurons plus dans quelques jours seulement, lorsque Stellantis dévoilera le camion au CES 2023.

Rivian R1T/R1S

Le petit vieux Rivian a battu tout le monde à plate couture et, pour l’essentiel, il s’est bien comporté. Mis à part quelques problèmes de qualité de construction inégale, le camion R1T et le VUS R1S semblent offrir des performances et répondre aux attentes. Rivian s’occupe de livrer les fourgons Amazon et de préparer des modèles R2 plus abordables.

Scout (Volkswagen)

Le géant allemand de l’automobile n’est pas étranger aux camions, mais il a décidé de faire revivre le nom Scout et de l’utiliser pour marquer sa prochaine collection de camions électriques en Amérique du Nord. Les camions Scout, qui pourraient être une autre activité secondaire pour Foxconn, devraient également tous utiliser une plateforme modulaire unique pour soutenir un certain nombre de styles de carrosserie.

Tesla Cybertruck

Il était censé être le premier, mais même s’il ne prend la route que fin 2023, il restera l’un des véhicules les plus médiatisés au monde. Plus de 1,5 million de propriétaires potentiels ont versé un acompte sur ce camion très attendu et, bien que nous en parlions depuis plus de trois ans, nous sommes loin d’avoir fini.

Entrées possibles notables

Comme indiqué, la plupart des constructeurs automobiles envisagent sérieusement de construire de nouveaux camions électriques et d’autres ajouteront sans doute leur nom à la liste croissante des candidats.

Parmi les camions qui devraient être dévoilés au cours des 12 à 36 prochains mois, on trouve le Toyota Tacoma EV, le Ford Ranger EV et le Fisker Alaska, ainsi que des modèles de Hyundai, Kia et autres.