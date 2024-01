Les 10 dévoilements automobiles les plus marquants en 2023

L’année 2023 tire à sa fin. Les douze derniers mois ont été particulièrement chargés en dévoilements de nouveaux véhicules. Voici les 10 dévoilements qui ont marqué l’équipe d’Ecolo Auto en 2023. Alors que certains modèles dévoilés tôt cette année sont déjà arrivés sur notre marché, d’autres continuent de se faire attendre.

Fiat 500e 2024

Stellantis a annoncé la fin de la commercialisation de la 500X en Amérique du Nord. La nouvelle 500e 2024, entièrement électrique, sera donc la seule voiture dans le catalogue de Fiat à partir de l’an prochain. Grâce à une batterie de 42 kWh, elle pourra parcourir jusqu’à 240 kilomètres avec une seule charge.

Toyota Camry 2025

En marge du Salon de l’auto de Los Angeles qui s’est tenu au mois de novembre, Toyota a dévoilé la Camry de neuvième génération. Avec la nouvelle itération de sa berline intermédiaire, Toyota poursuit son offensive d’électrification en proposant une mécanique hybride pour l’ensemble des versions de la Camry. Au cours du même événement, le constructeur japonais a aussi dévoilé le Crown Signia.

Ram 1500 Ramcharger

Ram, la marque de camionnettes de Stellantis, a fait parler d’elle cette année en dévoilant le Ram 1500 REV et le Ram 1500 Ramcharger. Dans le premier cas, il s’agit d’une camionnette entièrement électrique qui peut parcourir jusqu’à 800 kilomètres avec la batterie optionnelle de 229 kWh. Quant au 1500 Ramcharger qui a été présenté plus tard cette année, il est doté d’une technologie qui comprend un moteur V6 de 3,6 L, deux moteurs électriques et une batterie de 92 kWh.

Hyundai Santa Fe 2024

L’année 2023 a été marquante pour Hyundai qui a dévoilé plusieurs nouveaux modèles dont le Santa Fe 2024. Celui-ci se distingue radicalement du modèle actuellement commercialisé avec une personnalité bien plus forte et assumée. La technologie hybride sera offerte aux consommateurs d’ici.

Toyota Land Cruiser 2024

Pour 2024, Toyota bonifie sa gamme de VUS en introduisant les Grand Highlander et Land Cruiser. Ce dernier frappe nettement plus l’imaginaire étant donné l’héritage du modèle. Bâti sur la plate-forme TNGA-F, il est animé par une motorisation hybride qui est composée d’un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,4 L, d’un moteur électrique et d’une batterie de 1,87 kWh. Ce véhicule capable de s’aventurer hors des sentiers battus est doté d’un boîtier de transfert à deux régimes et de différentiels verrouillables.

Chevrolet Traverse 2024

Chevrolet renouvelle son VUS intermédiaire à trois rangées. Il sera désormais mû par un quatre cylindres turbocompressé de 2,5 L. Une nouvelle version Z71 plus robuste fait son arrivée.

Volvo EX30 2025

Cette année, Volvo a levé le voile sur un nouveau VUS 100% électrique: l’EX30. Son format est plus petit que celui du XC40. Les consommateurs ont le choix entre une version propulsée ou dotée des quatre roues motrices. Dans le deuxième cas, la puissance est de 422 chevaux. L’autonomie maximale est établie à 442 kilomètres.

Toyota Tacoma 2024

L’arrivée d’une nouvelle génération du Toyota Tacoma était très attendue. Dévoilée au printemps dernier, la quatrième génération du modèle introduit pour la première fois la technologie hybride. Il s’agit d’une première dans le segment des camionnettes intermédiaires qui est en pleine renaissance. Le nouveau Tacoma est également le seul produit de son créneau à offrir une transmission manuelle.

Hyundai Kona 2024

En début d’année, Hyundai a dévoilé la deuxième génération du Kona et quelques mois plus tard, les concessionnaires de la province livraient déjà les premières unités. Le modèle de première génération a d’abord été conçu comme un VUS sous-compact à essence et il a été adapté pour recevoir la technologie électrique. En revanche, la deuxième génération du modèle a été pensée initialement comme un véhicule électrique. Le modèle à essence est animé par un moteur atmosphérique de 2,0 L ou turbocompressé de 1,6 L. Quant à la version électrique, elle est éligible aux crédits gouvernementaux et peut parcourir 420 kilomètres avec une charge.

Mazda CX-90 2024

L’hiver dernier, Mazda dévoilait le CX-90 2024 dont le mandat est de remplacer le défunt CX-9. Il est en vente chez les concessionnaires du Québec depuis quelques mois déjà. Avec ce nouveau modèle, Mazda a intégré la technologie hybride rechargeable qui permet de parcourir 42 kilomètres en mode électrique.