L’entreprise électrique de Mazda apportera plus de VE sur le marché américain d’ici 2025

Dans le but de renforcer sa présence sur le marché nord-américain des véhicules électriques, en particulier après que la Mazda MX-30 électrique n’ait pas rencontré le succès escompté dans certaines régions du Canada et des États-Unis (ou elle n’est plus vendue), Mazda se prépare à lancer de nouveaux véhicules électriques, peut-être dès 2025. Ces véhicules seront conçus à partir des plates-formes des véhicules à essence de Mazda et seront assemblés dans l’usine de la société située à Hofu, au Japon.

Il ne s’agit pas de la première incursion de Mazda dans le domaine des véhicules électriques, mais le lancement prochain est considéré comme une nouvelle tentative pour consolider sa position aux États-Unis et au Canada. Les véhicules, bien que fabriqués au Japon, sont destinés à nos côtes, marquant le désir renouvelé de Mazda de proposer davantage de véhicules électriques à batterie complète et pas seulement des modèles à moteur à combustion interne électrifiés. Toutefois, cette production à l’étranger peut signifier que ces VE ne seront pas éligibles à certains crédits d’impôt américains, qui sont généralement réservés aux véhicules électriques fabriqués localement.

Selon Asia Nikkei, le plan de Mazda pour ces nouveaux véhicules électriques est fondé sur une approche économique, qui s’appuie sur les plates-formes existantes de véhicules à essence pour réduire les coûts. Cette démarche, bien que rentable, suscite la curiosité quant à la manière dont ces VE se comporteront par rapport à leurs concurrents dotés d’architectures dédiées aux VE.

Au-delà de 2025, Mazda a défini un plan prévoyant le lancement de trois véhicules entièrement électriques, ainsi que d’une flotte d’hybrides rechargeables et d’hybrides, afin de disposer d’un total de treize véhicules électrifiés d’ici le milieu de la décennie. Cette feuille de route s’inscrit dans le cadre de l’aspiration plus large de Mazda à électrifier à terme l’ensemble de sa gamme.

« Il est difficile de gagner de l’argent en fabriquant de petits véhicules électriques étant donné les coûts élevés de production des automobiles », a déclaré Masahiro Moro, directeur général de Mazda, lors d’une interview. « Nous nous intéressons à un segment qui plaira aux acheteurs potentiels de VE.

Le marché américain représente 30 % des ventes mondiales de Mazda, ce qui explique pourquoi de nouveaux VE dans ce pays (et, par défaut nous croyons, au Canada) pourraient aider le constructeur japonais à atteindre ses objectifs en matière d’électrification à l’échelle mondiale.