L’enquête sur le freinage de Honda inattendu s’étend à 3 millions de véhicules

L’enquête est passée à l’analyse technique

La prochaine étape pourrait être le rappel

L’enquête sur la sécurité de près de 3 millions de véhicules Honda Motor a été élargie. La National Highway Traffic Safety Administration a reçu près de 1 300 plaintes concernant le freinage dit « fantôme » des véhicules Honda.

L’enquête a débuté en 2022, lorsque l’organisme de réglementation de la sécurité a examiné 1,7 million de modèles Honda à la suite de rapports faisant état du déclenchement sans préavis de la fonction de freinage d’urgence automatique. À l’époque, l’Office of Defects Investigation de la NHTSA a déclaré avoir reçu un total de 278 plaintes.

La NHTSA a transformé l’enquête en analyse technique et a ajouté les modèles Honda CR-V et Accord 2020-2022, ce qui porte le nombre total de modèles concernés à près de 3 millions. La NHTSA a déclaré que parmi les plaintes relatives à la décélération soudaine du véhicule, 50 blessures et 31 accidents ont été signalés. Les véhicules concernés sont notamment les Honda Accord 2018-2022 et les Honda CR-V 2017-2022.

Les enquêtes du moniteur de sécurité commencent par une demande de défaut, puis peuvent passer à une évaluation préliminaire, à une demande de rappel et enfin à une analyse technique. L’analyse est la dernière étape avant un rappel, mais ne signifie pas qu’un rappel est nécessaire ou qu’il sera mis en place.