Le VUS Hyundai Ioniq 7 sera dévoilé en juin prochain

Le Hyundai Ioniq 7 est l’un des véhicules futurs de la marque sud-coréenne qui est le plus attendu.

Le Hyundai Ioniq 7 est pressenti pour être le futur VUS électrique de la marque sud-coréenne.

Il devrait être dévoilé dans le cadre du Salon de l’Auto de Busan.

Il rejoindrait les rangs des autres véhicules électriques de Hyundai: Kona électrique, Ioniq 5 et Ioniq 6.

C’est le 27 juin prochain, dans le cadre du Salon de l’Auto de Busan, que Hyundai dévoilerait le VUS Ioniq 7. C’est ce qu’a révélé le média coréen The Korean Car Blog.

Au sein de la gamme électrique de Hyundai, le Ioniq 7 rejoindrait les rangs des Kona électrique, Ioniq 5 et Ioniq 6. D’après les photos de type espion qui circulent, on peut constater que le Ioniq 7 reprend quelques éléments stylistiques du précédent prototype Seven, soit les arches de roue angulaires et la ligne de toit fuyante. D’ailleurs, Hyundai a pu tâter le pouls des Québécois en présentant au Salon International de l’Auto de Montréal en 2023 le prototype Seven.

Sur le plan technique, il est encore tôt pour s’avancer. En revanche, on peut s’attendre qu’il soit bâti sur la plateforme E-GMP. Également, il est légitime d’imaginer qu’il partagera un certain nombre de ses composantes avec le Kia EV9, un VUS électrique intermédiaire à trois rangées dont la commercialisation a déjà débuté au Canada. Aussi, il ne serait pas étonnant qu’on retrouve des versions à deux et à quatre roues motrices.

Cela étant dit, il ne faut pas s’emballer trop rapidement. En effet, Jennifer McCarthy, directrice nationale des relations publiques de Hyundai pour le Canada, a affirmé que “Hyundai Motor ne commente pas les spéculations concernant les futurs produits. Les informations sur le produit seront divulguées en temps et lieu.”

Le média coréen The Korean Car Blog a tout de même mentionné que la production du Hyundai Ioniq 7 devrait débuter à l’usine Hyundai Asan en Corée du sud aussitôt qu’en juillet prochain. Il est probable que la future usine de Hyundai en Géorgie aux États-Unis puisse également fabriquer le Ioniq 7.

Ecolo Auto suivra avec attention les développements concernant le Hyundai Ioniq 7.