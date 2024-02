Le VUS électrique ID.4 de Volkswagen 2024 est proposé à partir de 48 495 $

Volkswagen annonce le VUS électrique 2024 ID.4, à partir de 48 495 $. Ce modèle présente une série d’améliorations en termes de performances, de technologie et de confort, établissant une nouvelle norme pour le marché des véhicules électriques. L’ID.4, construit sur l’architecture innovante du véhicule électrique MEB de Volkswagen, combine les avantages d’un véhicule électrique spécialement conçu avec la réputation de longue date de la marque en matière de performance, d’emballage et de valeur.

Des performances accrues dans toutes les versions

L’ID.4 2024 est disponible en quatre niveaux de finition distincts : entrée, S, Pro et Pro S, offrant le choix entre des batteries de 62 kWh et 82 kWh, et des configurations à propulsion arrière ou à transmission intégrale. Les modèles 82 kWh bénéficient d’une amélioration significative grâce à la nouvelle unité d’entraînement performante, qui porte la puissance de la version à propulsion arrière à 282 chevaux et celle de la variante à transmission intégrale à 335 chevaux. Ce gain de puissance améliore à la fois l’accélération et l’autonomie.

Technologie de pointe et confort

Les avancées technologiques de la 2024 ID.4 sont notables, notamment avec l’introduction d’un nouvel écran d’infodivertissement de 12,9 pouces avec curseurs rétroéclairés pour les modèles 82 kWh. Cela s’ajoute à la technologie avancée d’aide à la conduite IQ.DRIVE déjà robuste et à un système d’infodivertissement intelligent qui répond à la fois aux commandes vocales et tactiles.

Pour plus de confort, les modèles Pro S équipés de la batterie 82 kWh disposent désormais de sièges avant ventilés et d’un système audio harman/kardon haut de gamme. Ce système comprend neuf haut-parleurs, un caisson de basses et un amplificateur à 16 canaux, garantissant une expérience audio immersive.

Encore beaucoup de valeur

Volkswagen a rendu la possession d’un véhicule électrique plus accessible grâce à la structure de prix de l’ID.4. Le PDSF pour le modèle 2024 commence à 48 495 $ pour les versions 62 kWh et à 52 995 $ pour les versions 82 kWh Pro.

Voici le détail des prix pour toutes les versions :

Version Prix Base 48 495$ S 51 995$ Pro 52 995$ Pro S 56 495$ Pro AWD 57 995$ Pro S AWD 61 495$

Un coup d’œil sous le capot

Le groupe motopropulseur de l’ID.4 est construit sur l’architecture MEB, avec le moteur électrique principal situé à l’arrière, rappelant la Coccinelle originale. Cet emplacement rend non seulement hommage à l’héritage de Volkswagen, mais contribue également à la maniabilité et à la traction du véhicule. La nouvelle unité d’entraînement APP 550 pour les modèles 82 kWh représente un bond en avant en termes d’efficacité et de puissance, et constitue le moteur électrique le plus puissant dans un véhicule électrique Volkswagen à ce jour.

La Volkswagen ID.4 2024 peut déjà être configurée sur VW.ca.