Le VUS électrique Aehra promet un habitacle de première classe

Une télévision géante se télescope depuis le tableau de bord.

Le VUS prétend pouvoir accueillir quatre joueurs de la NBA

Une nouvelle entreprise de véhicules électriques arrive, cette fois-ci d’Italie. La société s’appelle Aehra et cherche à se démarquer avec un habitacle massif. Un véhicule qui, selon la société, peut accueillir « quatre joueurs de la NBA en taille réelle ».

Nous avons déjà vu l’extérieur de l’Aehra. Il s’agit d’un concept de VUS électrique au look typiquement futuriste, fabriqué en fibre de carbone et doté d’un design merveilleusement italien.

L’intérieur est différent.

Aehra dit tirer parti de l’habitabilité que permet un véhicule électrique. Cette particularité, associée à un empattement de trois mètres (presque aussi long que celui d’une BMW Série 7), fait que l’intérieur est spacieux.

Il suffit d’ouvrir les portes papillon à l’avant et les portes papillon à l’arrière pour découvrir l’immense espace que permet le plancher plat. Au volant, le tableau de bord est assez simple. Il s’étend sur toute la largeur de la voiture et comporte un écran allant de gauche à droite, qui inclut les rétroviseurs. Au centre, Aehra a placé un écran plus petit pour contrôler les fonctions de climatisation et d’infodivertissement.

Mais cet écran étroit et large cache un secret. Il se télescope en fait vers le haut, devenant un écran massif que le conducteur et les passagers peuvent regarder s’ils sont garés. Ou, nous le supposons, si la conduite autonome devient une réalité un jour.

Selon M. Aehra, la disposition et les dimensions de l’écran, qui permettent de l’éloigner suffisamment de vos yeux pour qu’il soit utilisable, sont suffisamment différentes pour mériter un brevet. La société en a donc déposé un, et affirme qu’elle « pense qu’elle établira de nouvelles normes en termes de productivité et de divertissement à l’intérieur d’un véhicule. »

Les sièges eux-mêmes sont fabriqués en aluminium et en fibre de carbone. Selon M. Aehra, ils offriront un confort de première classe et seront inclinables pour les passagers arrière comme pour ceux de l’avant. Il y aura des options à quatre et cinq places, la différence étant le siège central arrière.

Aehra espère révéler une berline au début de l’année prochaine et commencer les livraisons de son VUS électrique à la fin de 2025.